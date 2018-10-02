Türkiye'den yurt dışına çıkan 2,5 milyar lira İranlıların çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca bu sabah başlatılan dev "kara para" operasyonunda hakkında gözaltı kararı verilen bazı şüpheliler hakkında ’’Anayasayı ihlal’’, ’’Uyuşturucu ticareti yapmak’’ ve ’’suç işleme amacıyla örgüt kurmak’’ suçlarından soruşturma yürütüldüğü, ayrıca emniyet ve MASAK’ın incelemelerinde yine bazı şüphelilerin terör örgütleri PKK, FETÖ, DHKP-C ve Hizbullah’a aidiyet, irtibat veya iltisaklarının olduğunun tespit edildiği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, devletin ekonomik finansal güvenliğini hedef alan eylem ve kişilere yönelik yürütülen soruşturmanın detayları ortaya çıktı.

Komisyon şeklinde ödemeler aldıkları tespit edildi

Soruşturma kapsamında yurt dışındaki 28 bin 88 hesaba döviz kurları üzerinden toplam 2 milyar 455 milyon 332 bin 141 lira gönderen şüpheli 267 şahsın hesap hareketlerinde incelendiğinde, yurtdışında gerçekleştirdikleri transfer işlemlerinin hemen akabinde veya öncesinde komisyon şeklinde ödemeler aldıkları tespit edildi.

Para transferi yapan şahısların bir çok husus kapsamında bir birleriyle ilişkili oldukları belirlenen soruşturma kapsamında bu ilişkinin akrabalık, vekalet, para yatırma/çekme transfere aracılık etme, yurt içinde transfer kaynağı sağlama, yurt dışında yerleşik aynı kişilere belirli tarihlerde belirli tutarlı aklama gibi bir çok ağ üzerinden kurulduğu belirtilirken, bu işlemlerin kişi bazlı olarak mali ve ticari profilleri ile uyumsuz olarak gerçekleştirildiği ve şahıslar arasındaki organize bir ilişkiyi gösterdiği kaydedildi.

Parayı parçalayarak göndermişler

Özellikle 2017 yılından itibaren Türkiye üzerinden ABD’de yerleşik ve çoğunluğu İran uyruklu şahıslara yönelik yüksek tutarlı transferlerin dikkat çekici bulunduğu soruşturmada, gerçekleştirilen işlemlerde herhangi bir ticari bağın kurulamadığı ve işlem alıcılarının da Türkiye’deki gibi bu parayı belirli kümelerde parçaladıklarının düşünüldüğü ifade edildi.

REKLAM

İşlemlerin bir kısmının ticari nitelikte olabileceği ancak şüpheliler hakkında hazırlanan raporda, bazı şüphelilerin ’’Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’’, ’’Kullanmak için uyuşturucu satın almak, bulundurmak veya kullanmak’’, ’’uyuşturucu ticareti yapmak’’, ’’suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’’ ve ’’suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak’’ suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Dev "kara para" operasyonunda FETÖ, PKK, DHKP-C izi

Yine bazı şüpheliler hakkında MASAK veri tabanı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nden temin edilen istihbari verilerde de PKK, FETÖ, DHKP-C, Hizbullah gibi ulusal güvenliği tehdit eden terör örgütleriyle aidiyet, irtibat veya iltisaklarının olduğu tespit edildi. Bu tespitler doğrultusunda, yapılan işlemlerden bir kısmının da Türkiye’nin ekonomik güvenliği bakımından tehlike arz ettiği belirtildi.

Paralar ABD'deki İran uyruklu şüphelileri gitmiş

Hakkında gözaltı kararı verilen 418 şüpheliden çoğunluğu İran uyruklu 103 şüphelinin yabancı olduğu ortaya çıkarken şüphelilerde 280 kişinin gözaltına alındığı diğer şüphelileri arama çalışmaları sürdüğü kaydedildi.

OYNAT 02:15 Erdoğan'dan döviz bahanesiyle fırsatçılık yapanlara sert sözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan TESK Genel Kurulu toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'İnanın bu dönemde döviz bahanesiyle, dolarizasyonla sattıkları ürüne hiç alakası olmadığı halde bire 3, bire 5, bire 10 zam yapanlar iflah olmayacaklardır. Helalı haramı ayırt etmeyenlerin iflah olması mümkün değil.' diye konuştu.

GÜNDEM Erdoğan'dan kabineye: Sakın izin vermeyin

EKONOMİ Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'dolar' açıklaması

OYNAT 00:44 Erdoğan ilk kez açıkladı: Servetini yurt dışına çıkarmaya çalışan iş adamları var! AK Parti'nin Muş İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şimdi Türkiye'ye yeni bir kumpas uygulamaya çalışıyorlar. Bazı haberler alıyorum, bazı sinyaller alıyorum, bazı iş adamlarının varlıklarını yurt dışına kaçırma gibi gayretlerinin olduğunu duyuyorum, buradan kabineye sesleniyorum. Bunların hiçbirine çıkış için asla izin vermemelisiniz. Bu ülkede kazanıp varlıklarını yurt dışına çıkarmaya çalışanlara iyi nazarla bakamayız. Bu adım vatana ihanettir" ifadesini kullandı



