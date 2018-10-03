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Üç yıl sonra kavuştular

Türkiye'de yaşayan Suriyeli Enes Huleyf, Hama kentinde bıraktığı eşi ve 2 çocuğuna 3 yıl sonra kavuştu. Ailenin kavuşmasında duygu dolu anlar yaşandı. Huleyf, “Çok şükür aileme kavuştum” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Suriyeli Enes Huleyf, eşi Nur Tartuş ve çocuklarına kavuştu.
Suriyeli Enes Huleyf, eşi Nur Tartuş ve çocuklarına kavuştu.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Suriyeli Enes Huleyf, 7 gündür elinde çiçeklerle beklediği Cilvegözü Sınır Kapısı'nda, 3 yıldır göremediği eşi ve çocuklarına kavuştu. Rejim saflarında asker olmaya karşı çıktığı için Suriye'nin Hama bölgesinden 3 yıl önce kaçarak Reyhanlı'ya gelen 42 yaşındaki Huleyf, ülkesinde kalan eşi ve iki çocuğuyla, yakınlarının da yardımıyla yaklaşık 3 ay önce telefonla irtibat kurabildi.

MUTLULUKLA SONUÇLANDI

Uzun süre haber alamadığı ailesinin Türkiye'ye gelme umudunun doğmasıyla 7 gündür elinde çiçeklerle Cilvegözü Sınır Kapısı'na giden Huleyf'in, gerekli işlemlerin tamamlanamaması nedeniyle uzayan heyecanlı bekleyişi, mutlulukla sonuçlandı. Huleyf ile sınırdan geçiş yapan eşi Nur Tartuş ve iki çocuğu hasret giderdi. Birbirlerine sarılan aile bireyleri, duygusal anlar yaşadı.

ÇOK ŞÜKÜR

Enes Huleyf, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşadığı mutluluğun tarif edilemeyeceğini söyledi. Ailesine kavuşmanın çok güzel bir duygu olduğunu aktaran Huleyf, “Her gün buraya elimde çiçeklerle geldim, çok şükür bugün kavuştum, Türkiye'ye çok teşekkür ederim” dedi. Nur Tartuş da eşine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirterek, “Uzun süre bekledim sonunda eşimin yanındayım, çok şükür” ifadesini kullandı.

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