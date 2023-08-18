Ünlü kalp ve damar cerrahı Gökçen Orhan hastanedeki odasında ölü bulundu

Prof. Dr. Gökçen Orhan hayatını kaybetti
Alınan bilgiye göre dün sabah hastalarını muayene ettikten sonra Orhan'dan yaklaşık iki saat haber alınamadı.
Bunun üzerine odasına giren meslektaşları, Orhan'ı hareketsiz halde buldu.
Orhan'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından hastanenin morguna götürüldü.
Orhan’ın sosyal medya hesabından en son paylaştığı gönderide “Sağlığınızı ihmal etmeyin” yazdığı görüldü.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hayatını kaybeden Prof. Dr. Gökçen Orhan için sosyal medya hesabında başsağlığı mesajı yayınladı.
"Dr. Siyami Ersek Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanlarından Prof. Dr. Gökçen Orhan hocamızı, görevli olduğu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."