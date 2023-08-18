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Ünlü kalp ve damar cerrahı Gökçen Orhan hastanedeki odasında ölü bulundu

İstanbul Üsküdar'daki Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Prof. Dr. Gökçen Orhan (56), odasında ölü bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hayatını kaybeden Orhan için başsağlığı mesajı yayınladı.

08:07 . 18/08/2023 Cuma
DHA
Prof. Dr. Gökçen Orhan hayatını kaybetti

Prof. Dr. Gökçen Orhan hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre dün sabah hastalarını muayene ettikten sonra Orhan'dan yaklaşık iki saat haber alınamadı.


Bunun üzerine odasına giren meslektaşları, Orhan'ı hareketsiz halde buldu.


Yoğun bakım servisine kaldırılan Gökçen Orhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Orhan'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından hastanenin morguna götürüldü.


Son paylaşımı dikkat çekti

Orhan’ın sosyal medya hesabından en son paylaştığı gönderide “Sağlığınızı ihmal etmeyin” yazdığı görüldü.


Bakan Koca'dan başsağlığı mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hayatını kaybeden Prof. Dr. Gökçen Orhan için sosyal medya hesabında başsağlığı mesajı yayınladı.


Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Dr. Siyami Ersek Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanlarından Prof. Dr. Gökçen Orhan hocamızı, görevli olduğu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."



#Gökçen Orhan
#Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi
#Fahrettin Koca
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