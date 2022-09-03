Ünsal Ban'a tutuklama: Ankara Kuşu Oktay Yaşar da Ban'ın evinden çıktı

Eşine ait özel görüntüleri mafyaya servis eden Eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban hakkında tutuklamaya dönük yakalama kararı çıkartıldı. Ban, yeniden gözaltına alındı.
Gözaltına alındığında yanında Ankara Kuşu olarak bilinen hesabın yöneticisi Oktay Yaşar’ın olduğu öğrenildi.
Yaşar daha önce FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturmalarda tutuklanmıştı.
Alınan bilgiye göre "kişisel verilerin gizliliğini ihlal", "tehdit" ve "şantaj" suçlarından tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli Ban'ın adli kontrolle serbest bırakılmasının hemen ardından Başsavcılık harekete geçti.
Nöbetçi asliye ceza mahkemesine sunulan itiraz dilekçesinde, Ban hakkında 29 Ağustos'ta gözaltı kararı verildiği ancak ikametgahında bulunmayan şüphelinin yurt dışına kaçmaya çalışırken Muğla'da yakalandığına dikkat çekildi.
Ban'ın kaçma şüphesinin devam ettiği, bu aşamada adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı vurgulanan dilekçede, şüphelinin yeniden tutuklanması talep edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban'ınserbest bırakılmasına itiraz etti. Ban hakkında mahkeme, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.
ANKARA KUŞU BAN'IN EVİNDEN ÇIKTI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı ardından Ban hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından polis ekipleri Ankara Kuşu isimli Twitter hesabının sahibi Oktay Yaşar ile Ban'ı Ban'ın evinde yakaladı. Ekipler Yaşar ile Ban'ı gözaltına aldı.
Tutuklamaya yönelik çıkartılan karar sonrası yakalanan Ban, nöbetçi asliye ceza mahkemesine çıkarılacak.