Ünsal Ban’ın şoförünün eşi ve baldızı evrak yakıyordu

Ahmet K.'nin eşi ve baldızı bazı evrak ve dijital materyalleri yakarken yakalandı.

Eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban’ın şoförünün eşi ve baldızı evrak yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hakkında yürütülen soruşturma genişletiliyor. Yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada Muğla’nın Milas ilçesinde yakalanan Ban ile yanında bulunan şoförü Ahmet K. de gözaltına alındı.

Ünsal Ban

ŞOFÖRÜNÜN EVİ ARANDI

Ban ile birlikte Ankara’ya getirilen Ahmet K’nin Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği’ndeki işlemleri sürerken evinde arama yapıldı. Arama yapmak için Gölbaşı ilçesindeki evine giden polis ekipleri Ahmet K.’nin eşi Neslihan K. ve baldızı Zeynep Naz H.’yi bazı evrak ve dijital materyalleri bahçede yakarken yakaladı.

Ban’ın şoförünün eşi ve nbaldızı gözaltına alındı.

EŞİ VE BALDIZI DA GÖZALTINDA

Yapılan incelemede iki çanta içerisinde yer alan çok sayıda klasör içerisindeki evraklar ile bazı dijital materyallerin bahçedeki bir el arabası içerisinde yakıldığı tespit edildi.

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Ban’ın şoförünün eşi ve nbaldızı gözaltına alındı.

Bunun üzerine gözaltına alınan Ahmet K’nin eşi Neslihan K. ile baldızı Zeynep Naz H. de Gasp Büro Amirliği’ne götürüldü.