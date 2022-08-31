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ANKARA

Ünsal Ban'ın şoförü Ahmet K'nin evinde arama yapıldı: Eşi ve baldızı evrakları yakarken yakalandı

Eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban'ın şoförü Ahmet K'nin evinde arama yapıldı. Polis ekiplerinin eve geldiği sırada Ahmet K'nin eşi ve baldızı bazı evrak ve dijital materyalleri bahçede yakarken yakalandı.

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Haber Merkezi AA
Ünsal Banın şoförü Ahmet Knin evinde arama yapıldı: Eşi ve baldızı evrakları yakarken yakalandı
Aramalarda eşi Neslihan K. ile baldızı Zeynep Naz H. bazı evrek ve dijital materyalleri bahçede yakarken yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban'ın şoförü Ahmet K'nin evinde arama yapıldı.

Alınan bilgiye göre, yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada Muğla'nın Milas ilçesinde yakalanan Ban ile yanında bulunan şoförü Ahmet K. de gözaltına alındı.

Neslihan K.
Neslihan K.

EVRAK VE DİJİTAL METARYALLERİ YAKIYORLARDI

Ban ile birlikte Ankara'ya getirilen Ahmet K'nin Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliğindeki işlemleri sürerken, arama yapmak için Gölbaşı ilçesindeki evine giden polis ekipleri eşi Neslihan K. ve baldızı Zeynep Naz H'yi bazı evrak ve dijital materyalleri bahçede yakarken yakaladı.

Zeynep Naz H.
Zeynep Naz H.

Yapılan incelemede iki çanta içerisinde yer alan çok sayıda klasör içerisindeki evraklar ile bazı dijital materyallerin bahçedeki bir el arabası içerisinde yakıldığı tespit edildi.


Bunun üzerine gözaltına alınan Ahmet K'nin eşi Neslihan K. ile baldızı Zeynep Naz H. de Gasp Büro Amirliğine götürüldü.

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