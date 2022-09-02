Ünsal Ban'a ev hapsi: Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, savcılık itiraz etti

Hayat

Yunanistan'da can kayıplarına yol açmıştı, Türkiye için de uyarı geldi: Aşısı ve antivirali yok

Yunanistan'da can kayıplarına neden olan 'Batı Nil Virüsü' ile ilgili uzmanlardan uyarı geldi. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden Doç. Dr. Erdal Polat, "Türkiye'ye yurt dışından gelen sivrisineğin yaşaması için çoğalamaması için hiçbir sorun yok. Bunlar gemilerle, uçaklarla gidip gelebiliyorlar" dedi. Prof. Dr. Kenan Midilli ise, "İstanbul'da daha önce görülmüş vakalar var. Ana taşıyıcı sivrisinek türü olan kuleks. Kapı ve pencerelerden girişlerini engelleyecek yöntemler kullanılmalı ve uzun kollu giyinilmeli. Bu virüsün aşısı ve etkili bir antiviral ajan yok" diye konuştu.