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ANKARA

Ünsal Ban'a ev hapsi: Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, savcılık itiraz etti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, "konutu terk etmeme" adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban'ın "konutu terk etmeme" adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz etti.

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Haber Merkezi AA
Ünsal Bana ev hapsi: Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, savcılık itiraz etti
Eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan Ban ve beraberindeki 3 şüpheli, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Adliyeye getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

  • Şüpheli Ban "konutu terk etmeme", diğer şüpheliler ise farklı adli kontrol şartı hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban'ın "konutu terk etmeme" adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz etti.

Alınan bilgiye göre "kişisel verilerin gizliliğini ihlal", "tehdit" ve "şantaj" suçlarından tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli Ban'ın adli kontrolle serbest bırakılmasının hemen ardından Başsavcılık harekete geçti.

Nöbetçi asliye ceza mahkemesine sunulan itiraz dilekçesinde, Ban hakkında 29 Ağustos'ta gözaltı kararı verildiği ancak ikametgahında bulunmayan şüphelinin yurt dışına kaçmaya çalışırken Muğla'da yakalandığına dikkat çekildi.

Ban'ın kaçma şüphesinin devam ettiği, bu aşamada adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı vurgulanan dilekçede, şüphelinin yeniden tutuklanması talep edildi.

Soruşturma süreci

Şüpheli Ban hakkında, boşanma aşamasındaki eşine ait kişisel verileri organize suç örgütü elebaşıyla paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamaları nedeniyle 29 Ağustos'ta gözaltı kararı verildi.

Aynı gün yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada Muğla'nın Milas ilçesinde şoförü Ahmet K. ile yakalanan Ban, kara yoluyla Ankara'ya getirildi.

Ahmet K'nin Gölbaşı ilçesindeki evine arama yapmak için giden polis ekipleri, zanlının eşi Neslihan K. ve baldızı Zeynep Naz H'yi bazı evrak ve dijital materyali bahçede yakarken yakaladı.

Bu eylemleri nedeniyle söz konusu isimler de soruşturmaya dahil edildi.

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