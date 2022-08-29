Gündem Eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
ANKARA

Eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada Muğla'nın Milas ilçesinde gözaltına alındı.

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Haber Merkezi Diğer
Yurt dışına kaçmaya çalışan eski Türk Hava Kurumu rektörü Muğlada yakalandı
Ünal Ban

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı bulunan Ban'ın deniz yoluyla yurt dışına kaçacağı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Ban, Muğla'nın Milas ilçesinde kendisine ait olmayan bir araçla seyir halindeyken polis ekiplerince yakalandı.

DAĞLIK ALANLARI KULLANDI

Ban'ın, her zaman kullandığı aracı bırakarak daha önce kullanmadığı bir araçla hareket ettiği, kontrol noktalarından kurtulmak için de dağlık yolları kullandığı öğrenildi.

Ünsal Ban hakkında, eşine ait kişisel verileri organize suç örgütü lideri ile paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamaları bulunuyor.

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