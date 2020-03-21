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Uzmanlardan rahatlatan açıklama: Çekirge istilası Türkiye'yi teğet geçecek

Afrika'da ortaya çıkan Türkiye'nin İran ile Irak sınırına kadar yayılan çekirge istilasıyla ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Lokman Aslan, "Türkiye'ye girmeleri için uygun ortam yok. Bizim bölgemizde de tahribata yol açan çekirge türleri var. Yaklaşık 2- 3 yılda bir çekirge istilası oluyor" dedi.

Haber Merkezi DHA
Afrika üzerinden gelen çekirge istilası, birçok ülkede büyük tahribata yol açmıştı.
Afrika üzerinden gelen çekirge istilası, birçok ülkede büyük tahribata yol açmıştı.

Afrika'dan başlayıp, Türkiye'nin İran ile Irak sınırına kadar gelen çöl çekirgeleriyle ilgili Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan açıklama yaptı. Prof. Dr. Aslan, çöl çekirgelerinin Türkiye'de bir tehlike oluşturup oluşturmadığı ile ilgili sorularla karşı karşıya olduklarını söyledi. Bu konuda araştırma yaptıklarını belirten Prof. Dr. Aslan, "Genellikle bu çekirgelerin geçiş yollarını, yol güzergâhlarını takip ettik. Bu çekirgelerin geçtiği bölgelerde çok ciddi sorunlar meydana getirdiklerini hem geçmiş tarihte hem de günümüzde görüyoruz" dedi.

DHA

Ülkemize gelmesi zor


Bu çekirgelerin ülkemize gelmesinin zor olduğunu belirten Prof. Dr. Aslan, "Çünkü üremesi için belli şartların oluşması gerekiyor. Bir canlının toplumda yaşamını devam ettirebilmesi ve üremesi için optimum şartların oluşması gerekiyor. Bunlar sıcaklık, yiyecek üretimi ortamının hazırlanması, güvenlik ve yaşamını devam ettirebileceği ortam. Bu ortamlardan en önemlisi de çekirgeler için ısı. Bunlar soğukkanlı hayvanlar, soğuk olduğu zaman da yaşayamazlar. Sıcakta yaşamaları gerekir. Ülkemizde de bu çekirgelerin gelebileceği bir ortam henüz yok" diye konuştu.

DHA

Birkaç yılda bir istila olur

Prof. Dr. Aslan, bu bölgede de tahribata yol açan çekirge türünün olduğunu ve birkaç yılda bir bölgede yaşayanların bu çekirge istilası ile mücadele verdiğini söyledi. Özellikle bu çekirge türlerinin başta Bahçesaray olmak üzere Çatak ve Gürpınar ilçelerinde ortaya çıktığını anlatan Prof. Dr. Aslan, "Tarım il Müdürlüğü'nde çalışan arkadaşlarımız da bu çekirgelerin nerede ürediklerini ve ne zaman çıkacakları bilgisine de sahiptirler. Bizlerde bilgilendirme yapıyoruz. Bizim bu bölgemizde havalar ısınmadan, yani mayıs- haziran ayına kadar herhangi bir çekirge problemi olmaz. Çekirge problemi olabilmesi için havaların ısınması lazım" dedi.

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