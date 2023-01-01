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Van'da 'torbacı' operasyonu: 24 şüpheli gözaltına alındı

Van'da 'torbacı' diye tabir edilen zehir tacirlerine yönelik uyuşturucu operasyonlarında 24 şüpheli gözaltına alındı.

09:37 . 15/09/2023 Cuma
AA
Van'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Van'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, 8-14 Eylül tarihlerinde gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

  • Operasyonlarda 28,62 gram esrar, 20,18 gram sentetik uyuşturucu, 19,74 gram sentetik kannabinoid ve 3 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 24 şüphelinden 3'ü hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek", 21'i hakkında da "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı.



#van
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#uyuşturucu
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