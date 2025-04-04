Van'da yaban kuşlarının barındığı sazlık alanda yangın

Vangölü Aktivistleri Genel Başkanı Erdoğan Özel, "Van Gölü havzasında yıllardır dillendirdiğimiz anızların yakılmasına artık bir son verilmelidir. Engil Dilkaya Deltasından sonra Göründü Sulak alanındaki sazlıkların yakılması binlerce kuş ve canlının yok olmasına sebep oldu. Göçmen kuşların uğrak yeri olan bu alanların korunması için ivedi kamulaştırma kararları alınmalı. Projelendirilerek kuş gözlem noktalarına çevrilmeli ve sivil toplum kuruluşlarıyla protokol kapsamında yönetilmeli" dedi.