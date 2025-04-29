Yağışlı hava ve sürat, kazayı beraberinde getirdi: Biri ağır 8 yaralı

Denizli'deki kaza, Merkezefendi ilçesi Yenişafak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda süratli ilerleyen sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil ile 34 PE 9644 plakalı ve 42 UA 157 plakalı araçlar kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 2 otomobil adeta hurdaya döndü. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri araçlarda bulunan 7 yaralıyı ambulanslarla çevre hastanelere sevk ederken, bir otomobil sürücüsü ise araçta sıkıştı.