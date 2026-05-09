Yalım'dan çok Özel itiraflar

Etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında şok iddialarda bulundu. Yalım’ın beyanlarında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında araç tahsisi, VIP dönüşüm işlemleri, hediye alımları ve kurultay sürecine ilişkin dikkat çeken iddialar yer aldı. Yalım’ın ifadelerinde, bazı harcamaların belediye şirketleri üzerinden karşılandığı ve çeşitli ödemelerin şahsi imkanlarla yapıldığı öne sürüldü.

FİYAT FARKINI BEN ÖDEDİM

Yalım, Özgür Özel’in CHP Grup Başkanı olduğu dönemde pandemi nedeniyle sıfır araç bulunamadığını, Özel’in talebi üzerine Uşak’taki Volkswagen bayisiyle görüştüğünü söyledi. Polo model araç bulunamayınca Taigo model bir aracın Özel’in babası adına ayrıldığını belirten Yalım, yaklaşık 180 bin TL’lik fiyat farkını kendi şahsi hesabından ödediğini beyan etti.

MAKAM ARACININ VIP'E DÖNÜŞÜMÜ

İfadede, Özgür Özel’in kullanımına tahsis edilen Mercedes V300 marka makam aracının VIP dönüşüm işlemlerinin İstanbul’daki Dizayn Oto tarafından yapıldığı ve masrafın Uşak Belediyesi tarafından karşılandığı iddia edildi. Yalım, Özel’in şoförü Mehmet isimli kişinin kendisine ulaştığını ve “Genel başkanımız Özgür Özel’in kendi kullanımına tahsisli Mercedes V300 marka aracın VIP dönüşüm işlemlerinin Uşak Belediyesi tarafından yapılmasını istediğini” ilettiğini öne sürdü. Yalım, bu talimat üzerine işlemi kabul ettiğini, iki aracın dönüşüm faturasının Uşak Belediyesi Sosyal Tesisleri Şirketi üzerinden ödendiğini söyledi. Özel’in kullanımındaki araç için yaklaşık 170 bin euro artı KDV ödeme yapıldığını hatırladığını ifade etti.

OTELDE KAYIT TUTULMADI

Yalım, CHP milletvekilleri ve genel başkan yardımcılarının zaman zaman Uşak’taki Yalım Garden Otel’de konakladığını, herhangi bir ücret alınmadığı için otel kaydı oluşturulmadığını ve emniyete bildirim yapılmadığını beyan etti. Özgür Özel’in de yaklaşık 10 yıllık tanışıklıkları nedeniyle otelde 7-8 kez konakladığını hatırladığını söyledi.

DURBAY İLE YEMEK İDDİASI

Yalım, eski Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ile Özgür Özel’in geçmiş tarihlerde kendi otelinin restoranında birlikte yemek yediklerini doğruladı. Ancak ikili arasında bir “gönül ilişkisi” bulunduğuna dair herhangi bir bilgisinin olmadığını, bu konuda yalnızca duyumlar aldığını söyledi.

SEVDİĞİ KADINA HEDİYE

Yalım, 2022 yılında Özgür Özel’in eşine ve kızına birer çanta hediye ettiğini, daha sonra Özel’in kendisinden bir çanta daha istediğini öne sürdü. Bu çantanın, “sevdiği bir kadına hediye edilmek üzere” talep edildiğini iddia etti. Ayrıca 2019 yılında satın aldığı ve o dönem yaklaşık 5-6 bin TL değerinde olan bir saatin Özel tarafından beğenildiğini, bunun üzerine aynı saatten bir tane daha alarak kendisine hediye ettiğini söyledi.





KURULTAY ÖNCESİNDE PARA TESLİM ETTİM

Yalım, 2023 yılı sonunda CHP kurultayı öncesinde kongre masraflarında kullanılmak üzere Özgür Özel’e toplam 1 milyon 200 bin TL nakit para verdiğini iddia etti. Beyanına göre, 200 bin TL’yi Özel’in Manisa’daki evinin bahçe duvarına poşet içerisinde bıraktı. Kalan 1 milyon TL’nin ise Denizli’de CHP İl Başkanlığı binası yakınında, Özel’in yakın arkadaşı olduğunu söylediği Demirkan isimli şahsa çanta içinde teslim edildiğini öne sürdü.



