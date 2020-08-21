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DÜZCE

Yalnız yaşadığı evde 10 gün önce öldüğü ortaya çıktı: Çilingirle içeriye girdiler

Düzce'de ev sahibi Yakup Sevgeç, Ömer Seyfettin Durmaz'dan haber alamayınca durumdan şüphelenip evine gitti. Sevgeç, gelen polis ekipleri ve çilingir yardımıyla eve girdiğinde Durmaz'ın cesedi ile karşılaştı.

Haber Merkezi DHA
Düzce'de yalnız yaşayan Ömer Seyfettin Durmaz'ın yaşadığı evde ölü bulundu.
Düzce'de yalnız yaşayan Ömer Seyfettin Durmaz'ın yaşadığı evde ölü bulundu.

Düzce'de Ömer Seyfettin Durmaz (65), yalnız yaşadığı evde ölü bulundu. Durmaz'ın yaklaşık 10 gün önce öldüğü tahmin edilirken, olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

İHA
  • Beyciler Mahallesi 1095 Sokak'ta 2 katlı evde yalnız yaşayan Ömer Seyfettin Durmaz’dan haber alamayan ev sahibi Yakup Sevgeç, durumdan şüphelenip, geldi. Sevgeç, kapıyı açan olmayınca, evden de kötü kokular geldiğini fark edince polise haber verdi. Gelen polis ekibi, çilingir yardımıyla girdiği evde Durmaz'ın cesediyle karşılaştı. Durmaz'ın yaklaşık 10 gün önce öldüğü tahmin ediliyor.

Yapılan incelemenin ardından Ömer Seyfettin Durmaz’ın cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Durmaz'ın öldüğünü haber alıp gelen yakınları, gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi.

İHA

Durmaz'ın yakınlarına, hazır bekletilen ambulansta müdahale edildi.Ömer Seyfettin Durmaz'ın gidecek yeri olmadığını belirten Yakup Sevgeç, "Aradım, cevap vermedi. Cevap vermeyince geleyim dedim. Bu ev benim, gidecek bir yeri yoktu, evi verdim. Öleli bir haftayı geçmiş. Fındık topluyordum, ben fındıktan geldim” dedi.

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