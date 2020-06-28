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DÜZCE

Düzce yerel haberleri... Kuyudan çıkan yanan su şaşırtıyor

Düzce'de kuyudan çıkan su alev alev yanıyor

Düzce'nin Köprübaşı Ömerefendi köyünde bulunan bir çiftlik evinin bahçesindeki kuyudan akan su çakmak çakıldığında yanmaya başlıyor. Yanan su görenleri hayrete düşürürken, çiftlikte bulunanlar üzerine yemek pişirebiliyor.

Haber Merkezi DHA
Yoğun yanma olan suyun etrafına taş duvar örülerek üzerine bir düzenek yapıldı ve çiftlik sahipleri yanan suyun üzerinde yemek pişirmeye başladı.
Yoğun yanma olan suyun etrafına taş duvar örülerek üzerine bir düzenek yapıldı ve çiftlik sahipleri yanan suyun üzerinde yemek pişirmeye başladı.

Düzce’nin Köprübaşı Ömerefendi köyünde bulunan çiftlik evinin bahçesine sulama amaçlı açılan kuyudan akan sudan çıkan koku çiftlikte bekçilik yapan Hasan Aktürk’ün dikkatini çekti. Bununla birlikte suda meydana gelen kaynama ve köpüklenmeyle birlikte gaz salındığını fark eden Aktürk, suya çakmak çakınca yanmaya başladı.

DHA
Köprübaşı Ömerefendi köyünde bulunan çiftlik evinin bahçesine sulama amaçlı açılan kuyudan akan sudan çıkan koku çiftlikte bekçilik yapan Hasan Aktürk’ün dikkatini çekti.

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Yoğun yanma olan suyun etrafına taş duvar örülerek üzerine bir düzenek yapıldı ve çiftlik sahipleri yanan suyun üzerinde yemek pişirmeye başladı.

DHA
Bununla birlikte suda meydana gelen kaynama ve köpüklenmeyle birlikte gaz salındığını fark eden Aktürk, suya çakmak çakınca yanmaya başladı.

Projeyi ilerleten çiftlik sahipleri evlere sıcak su hattı çekerek kalorifer peteklerini ısıttılar ancak mesafe uzun olduğu için su devir-daim sırasında soğuduğundan verim alınamadı.

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DHA
Yoğun yanma olan suyun etrafına taş duvar örülerek üzerine bir düzenek yapıldı ve çiftlik sahipleri yanan suyun üzerinde yemek pişirmeye başladı.

  • Yanan su hakkında bilgi veren Hasan Aktürk, “Burası bir çiftlik, sulama mahiyetinde bu kuyu açıldı. Artezyen çakıldı. 110 metreye inildiğinde sular çıktı. Çıktıktan sonra suda koku vardı. Kokan suya çakmağı çaktık, cayır cayır yanmaya başladı. Doğal gaz gibi devamlı yanan bir su. Üzerinde köfte pişiriyoruz, ciğer pişiriyoruz yiyoruz. Üzerine taze mısır koyuyoruz tenekeyle yiyoruz, pişiriyor. Duyan merak edip görmeye geliyor. Yakılı kalınca hiç sönmüyor. Sadece kuvvetli bir rüzgar söndürebilir. Evlere tesisat çektik, suları ısıttı, petekleri ısıttı. Ancak borunun uzun olması nedeniyle yaklaşık 100 metre devir-daim yaparken su soğudu. Tam ısıtamadığı için kullanmamaya başladık” dedi.
DHA
Köprübaşı Ömerefendi köyünde bulunan çiftlik evinin bahçesine sulama amaçlı açılan kuyudan akan sudan çıkan koku çiftlikte bekçilik yapan Hasan Aktürk’ün dikkatini çekti.

Kuyudan çıkan yanan su şaşırtıyor
FOTOĞRAF 8
Title
Düzce'nin Köprübaşı Ömerefendi köyünde bulunan çiftlik evinin bahçesine sulama amaçlı açılan kuyudan akan sudan çıkan koku çiftlikte bekçilik yapan Hasan Aktürk'ün dikkatini çekti.
Title
Bununla birlikte suda meydana gelen kaynama ve köpüklenmeyle birlikte gaz salındığını fark eden Aktürk, suya çakmak çakınca yanmaya başladı.
Title
Yoğun yanma olan suyun etrafına taş duvar örülerek üzerine bir düzenek yapıldı ve çiftlik sahipleri yanan suyun üzerinde yemek pişirmeye başladı.
Title
Projeyi ilerleten çiftlik sahipleri evlere sıcak su hattı çekerek kalorifer peteklerini ısıttılar ancak mesafe uzun olduğu için su devir-daim sırasında soğuduğundan verim alınamadı.
Title
Yanan su hakkında bilgi veren Hasan Aktürk, “Burası bir çiftlik, sulama mahiyetinde bu kuyu açıldı. Artezyen çakıldı. 110 metreye inildiğinde sular çıktı. Çıktıktan sonra suda koku vardı. Kokan suya çakmağı çaktık, cayır cayır yanmaya başladı. Doğal gaz gibi devamlı yanan bir su. Üzerinde köfte pişiriyoruz, ciğer pişiriyoruz yiyoruz. Üzerine taze mısır koyuyoruz tenekeyle yiyoruz, pişiriyor. Duyan merak edip görmeye geliyor. Yakılı kalınca hiç sönmüyor. Sadece kuvvetli bir rüzgar söndürebilir. Evlere tesisat çektik, suları ısıttı, petekleri ısıttı. Ancak borunun uzun olması nedeniyle yaklaşık 100 metre devir-daim yaparken su soğudu. Tam ısıtamadığı için kullanmamaya başladık dedi.
Title
Title
Title
Kuyudan çıkan yanan su şaşırtıyor
Düzce'nin Köprübaşı Ömerefendi köyünde bulunan bir çiftlik evinin bahçesindeki kuyudan akan su çakmak çakıldığında yanmaya başlıyor. Yanan su görenleri hayrete düşürürken, çiftlikte bulunanlar üzerine yemek pişirebiliyor.


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