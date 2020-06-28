Düzce'de kuyudan çıkan su alev alev yanıyor

Yanan su hakkında bilgi veren Hasan Aktürk, “Burası bir çiftlik, sulama mahiyetinde bu kuyu açıldı. Artezyen çakıldı. 110 metreye inildiğinde sular çıktı. Çıktıktan sonra suda koku vardı. Kokan suya çakmağı çaktık, cayır cayır yanmaya başladı. Doğal gaz gibi devamlı yanan bir su. Üzerinde köfte pişiriyoruz, ciğer pişiriyoruz yiyoruz. Üzerine taze mısır koyuyoruz tenekeyle yiyoruz, pişiriyor. Duyan merak edip görmeye geliyor. Yakılı kalınca hiç sönmüyor. Sadece kuvvetli bir rüzgar söndürebilir. Evlere tesisat çektik, suları ısıttı, petekleri ısıttı. Ancak borunun uzun olması nedeniyle yaklaşık 100 metre devir-daim yaparken su soğudu. Tam ısıtamadığı için kullanmamaya başladık dedi.