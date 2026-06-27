Yardım çağrısı yapan Fatma Şahin bir aylık maaşını Venezuela'ya bağışladı

"Kıymetli hemşehrilerim, Venezuela'da yaşanan büyük depremde binlerce insanın hayatını kaybettiği, binlerce vatandaşın ise hala enkaz altında olduğu haberlerini büyük bir üzüntüyle takip ediyoruz. Kardeş belediyemiz La Guaira'dan da acı haberler aldık. Daha önce protokol imzalarken bir araya geldiğimiz, şehrimizde misafir ettiğimiz dostlarımızdan hayatını kaybedenlerin olduğunu derin bir üzüntüyle öğrendik. Acılarını yürekten paylaşıyoruz. Biz Gaziantep olarak depremin ne demek olduğunu, bir gecede hayatın nasıl değiştiğini, kaybetmenin ve yeniden ayağa kalkmanın ne kadar zor olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu yüzden Venezuela halkının acısını kendi acımız olarak görüyoruz."