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Yenilenen Bolu Dağı Tüneli bugün hizmete açılıyor

Yıl içinde heyelan nedeniyle bir süre trafiğe kapalı olan Bolu Dağı Tüneli'nde çalışmalar tamamlandı. Bolu Dağı Tüneli bugün yeniden vatandaşların hizmetine açılacak.

08:34 - 7/11/2023 Salı
AA
Bolu Dağı Tüneli.

Bolu Dağı Tüneli.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul-Ankara arasında ulaşımı sağlayan Anadolu Otoyolu, Bolu Dağı Geçişi, Ankara istikametinde 25 Eylül tarihinde trafiğe kapatılan 23 kilometrelik yolda çalışmaların tamamlandığını açıkladı.


Uraloğlu, Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişinde bugün yerinde yapacağı incelemelerin ardından yol araç trafiğine açılacak.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kaynaşlı-Abant Kavşakları arasında kalan Bolu Tüneli’nin de dahil olduğu 23 kilometrelik kesimde çalışmaların aralıksız yürütüldüğünü belirterek, "Otoyolun Ankara istikametinde erişim sağlayan platformda, tünel portalı çelik konstrüksiyon olarak Ankara yönü tünel girişi 90 metre uzatılarak, tünelin toplam uzunluğu 3 bin 25 metreden 3 bin 115 metreye çıkarılmıştır" dedi.


Depreme karşı güçlendirildi


Uraloğlu, "3 viyadükte depreme karşı özel tasarlanmış sigorta kutulu, 5 genleşme derzi değişimi yapıldı. Derzlerin üzerine sıvı membran ve guss asfalt uygulaması yapılarak taş mastik asfalt için hazır hale getirilmiştir.

Viyadükler arasında ağır yük şeridindeki tekerlek izi oturmalarının giderilmesi amacıyla üstyapı onarım çalışmaları yapılmıştır. Aynı zamanda orta refüjdeki beton bariyerler 3 kilometre boyunca yenilenerek, 9 Kasım 2023 tarihinde trafiğe açılacağı açıkladığımız yolu, tüm çalışmaları tamamlayarak 7 Kasım Salı günü hizmete açmayı planlıyoruz" dedi.

#Bolu Dağı Tüneli
#Bolu
#Açılış
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