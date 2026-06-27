Yeşilçam efsanesini kaybetti

Yeşilçam’ın efsane jönü Kadir İnanır, hayatını kaybetti. Bir süredir İstanbul’da tedavi altında bulunan usta oyuncu, zatürreye bağlı solunum sıkıntısı nedeniyle kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 14 Mayıs’ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan İnanır’a yapılan tetkiklerde zatürre teşhisi konulmuştu. Durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alınan sanatçı, 21 Mayıs’ta entübe edilerek tedavisi sürdürülmüştü. Ancak sağlık durumu giderek kötüleşen İnanır, dün 77 yaşında yaşamını yitirdi. Usta oyuncu son yolculuğuna yarın uğurlanacak.

Türk sinemasının en önemli jönlerinden biri olarak kabul edilen Kadir İnanır, kariyeri boyunca 180’den fazla film ve televizyon yapımında rol aldı. “Selvi Boylum Al Yazmalım”, “Tatar Ramazan”, “Dila Hanım”, “Yılanların Öcü”, “Amansız Yol”, “Kırık Bir Aşk Hikayesi” ve “72. Koğuş” gibi yapımlarla hafızalara kazındı.

SON PROJESİ ‘KAPI’ FİLMİYDİ

Sert mizaçlı, karizmatik ve idealist karakterleriyle özdeşleşen usta oyuncu, Yeşilçam döneminin “jön” geleneğini en güçlü temsil eden isimlerden biri olarak gösteriliyordu. Son sinema projesi 2019 yapımı “Kapı” filmi olmuştu.







