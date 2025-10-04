Yeni Şafak
Yorgun mermi 4 yaşındaki çocuğun gözünün altına isabet etti

Dağ ailesi fertleri, magandaların yakalanarak cezalandırılmasını istedi.
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde evinin avlusunda oynayan Ömer Faruk Dağ (4), yorgun merminin gözünün altına isabet etmesi sonucu yaralandı.

Evlerinin avlusunda oynayan Ömer Faruk Dağ, yorgun merminin isabet etmesiyle kanlar içinde yığıldı. Çığlıklar üzerine aile, küçük çocuğu Akçakale Devlet Hastanesi’ne götürdü. Burada yapılan ilk kontrolde, merminin çocuğun göz çevresine isabet ettiği belirlendi. Tedavisinin ardından küçük çocuk taburcu edilirken, polis ekipleri ise evin avlusunda inceleme yaparak delil topladı. Çocuklarının kör olmaktan kurtulduğunu ifade eden Dağ ailesi fertleri, magandaların yakalanarak cezalandırılmasını istedi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.




