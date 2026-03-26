Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Malatya
Zehir tacirlerine yönelik operasyonda bir gözaltı

23:3126/03/2026, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Operasyon sonucu çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Malatya'da jandarma ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyon sonucu çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken bir kişi de gözaltına alındı.

Malatya’da uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Malatya’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Çalışmalarda 700 gram kubar esrar, 120 adet fişek, 9 gram kenevir tohumu, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, bin tabanca fişeği, 5 tabanca şarjörü, 1 hassas terazi ve 1 cep telefonu ele geçirildi.

M.K.’nın gözaltına alındığı olayla ilgili tahkikat devam ediyor.



#Malatya
#Uyuşturucu
#Operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
