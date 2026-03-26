Zehir tacirlerine yönelik operasyonda bir gözaltı

Malatya'da jandarma ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyon sonucu çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken bir kişi de gözaltına alındı.
Malatya’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Çalışmalarda 700 gram kubar esrar, 120 adet fişek, 9 gram kenevir tohumu, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, bin tabanca fişeği, 5 tabanca şarjörü, 1 hassas terazi ve 1 cep telefonu ele geçirildi.
M.K.’nın gözaltına alındığı olayla ilgili tahkikat devam ediyor.