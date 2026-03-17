Malatya’da taksi ücret tarifesi güncellendi

Malatya’da taksi ücret tarifesi güncellendi

18:3117/03/2026, Salı
Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi
Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi

Malatya Belediye Meclisi'nde alınan karar göre, ticari taksi taşıma ücret tarifesi güncellendi. Alınan karara göre, taksimetre açılış ücreti 60 TL, kilometre ücreti 60 TL ve indi-bindi ücreti 200 TL olarak belirlendi.

Malatya’da ticari taksi ücret tarifesi, artan maliyetler nedeniyle güncellendi.


Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’nde alınan karar doğrultusunda, T plaka ticari taksi taşıma ücret tarifesi yeniden belirlendi. Malatya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın teklifi üzerine yapılan düzenlemede, taksici esnafının talepleri ve ekonomik veriler dikkate alındı.


İndi-bindi ücreti 200 TL oldu

Aynı zamanda Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı olan Şevket Keskin, uzun süredir tarife değişikliği yapılmadığını belirterek artan işletme giderlerinin esnafı zorladığını ifade etti. Keskin,
"Taksici esnafımız uzun süreden beri ücret güncellemesi yapmıyordu. Artan maliyetler ve giderler maalesef ücret tarifesinin güncellenmesini zorunlu kılmıştır"
dedi.

Keskin ayrıca süreçte destek veren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, meclis üyeleri ve bürokratlara teşekkür etti. Yeni tarifeye göre taksimetre açılış ücreti 60 TL, kilometre ücreti 60 TL, 100 metre birim ücret 6 TL, 60 dakika bekleme ücreti 150 TL, 1 dakika bekleme ücreti 2,50 TL ve indi-bindi ücreti 200 TL olarak belirlendi.



Adalet Bakanlığı 2026 personel alımı ne zaman başlayacak? Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı İKM, zabıt katibi ve mübaşir kadroları başvuru detayları