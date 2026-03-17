Malatya'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

16:1117/03/2026, Salı
Malatya'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 27 bin 564 sentetik ecza hap, ruhsatsız 4 tabanca, 2 tüfek ile 93 fişek ele geçirildi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ve silah ticareti yapanların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Yavuz, Gündüzbey, Mollakasım ve Kadiruşağı mahallelerinde 3 ikamette yapılan aramalarda 27 bin 564 sentetik ecza hap, ruhsatsız 4 tabanca, 2 tüfek ile 93 fişek ele geçirildiğini bildirerek, 4 zanlının ise gözaltına alındığını kaydetti.

