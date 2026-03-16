İzmir'de 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hobi bahçesinde yakalandı

İzmir'de 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hobi bahçesinde yakalandı

21:4216/03/2026, Pazartesi
AA
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü

İzmir'de Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T.'nin hobi bahçesinde saklandığı tespit edildi.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde hakkında 28 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, hobi bahçesinde yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şehir genelinde arananların yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.


Hobi bahçesinde saklandığı tespit edildi

Bu kapsamda, firari olduğu belirlenen ve 28 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 215 bin 460 lira adli para cezası bulunan A.T'nin bir hobi bahçesinde saklandığı tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan A.T'nin, 44 ayrı suçtan da aranma kaydının olduğu belirlendi.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



#Gaziemir
#Hapis Cezası
#Hobi Bahçesi
