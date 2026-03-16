FETÖ'den ihraç hakim ve emniyet amiri yakalandı: 10 yıldır aranıyorlardı

20:2616/03/2026, Pazartesi
DHA
Fotoğraf: Arşiv
Kırıkkale’de, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan meslekten ihraç hakim H.A. ile emniyet amiri İ.A., polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Kırıkkale'de, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan meslekten ihraç hakim ve emniyet amiri, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 10 yıldır aranan meslekten ihraç hakim H.A. ile 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak', 'Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği' ve 'Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan aranan ihraç emniyet amiri İ.A., yakalanarak gözaltına alındı. Iğdır adli makamlarınca haklarında arama kararı bulunan şüpheliler, gerekli işlemlerin tamamlanması için Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.


