Firari FETÖ'cü kıskıvrak yakalandı

09:5111/03/2026, Çarşamba
IHA
Samsun’da FETÖ hükümlüsü yakalandı
Samsun’da FETÖ hükümlüsü yakalandı

Samsun’da FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Atakum ilçesinde operasyon düzenlendi.

Yapılan araştırma ve takip sonucu "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılandığı ağır ceza mahkemesince 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılıp aranan İ.B. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesi’ne sevk edilen İ.B., tutuklanarak Kavak S Tipi Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi.



#FETÖ
#Samsun
#Firari
