Bakan Uraloğlu açıkladı: Hürmüz Boğazı'nda 15 tane Türk sahipli gemi var

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'nda 15 Türk gemisinin beklediğini açıkladı. Gemi personeli ile iletişimde olduklarını belirten Bakan Uraloğlu "Gemilerin tüm personeliyle irtibat halindeyiz. Bir sıkıntı yok" bilgisi paylaştı.

Küresel petrol ticaretinin en kritik geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı ortak saldırıların ve Tahran'ın misillemelerinin ardından durma noktasına geldi.

Dünya petrol ve doğalgaz ticaretinin yüzde 20'sinin yapıldığı Hürmüz Boğazı'na, İran'ın mayın döşediği iddia edildi.

Enerji ve petrol fiyatlarının artması nedeniyle ABD, Boğaz'dan geçen tankerlere donanmanın eşlik etmesi seçeneğini değerlendiriyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde Hürmüz Boğazı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Hürmüz Boğazı'nda 15 Türk gemisinin beklediğini açıklayan Bakan Uraloğlu, gemi personeli ile iletişimde olduklarını belirtti.

Bakan Uraloğlu “15 adet Türk sahipli gemi Hürmüz Boğazı'nda bekliyor. Gemilerin tüm personeliyle irtibat halindeyiz. Bir sıkıntı yok.” diye konuştu.

UÇUŞ KISITLAMALARI UZATILACAK MI?

Bakan Uraloğlu'na Körfez ülkelerine getirilen ve 13 Mart'a kadar süreceği açıklanan uçuş kısıtlamaları nın sürüp sürmeyeceği de soruldu.

Uraloğlu, "İran'da kalan Pegasus ve Türk Hava Yolları'nın uçakları var. Onların ekiplerini getirdik 2 tane uçak. Savaşın seyrine göre uçakların da alınması söz konusu olacak." dedi.







