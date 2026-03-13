Kırşehir’de FETÖ hükümlüsü yakalandı

Gözaltına alınan Ş.Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.
Kırşehir’de hakkında 6 yıl kesinleşmiş cezası olan FETÖ firarisi yakalandı.
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Ş.Y. yakalandı.
Gözaltına alınan Ş.Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.
#Kırşehir
#FETÖ
#firari