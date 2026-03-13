Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kırşehir
Kırşehir’de FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kırşehir’de FETÖ hükümlüsü yakalandı

13:1613/03/2026, Cuma
IHA
Sonraki haber
Gözaltına alınan Ş.Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.
Gözaltına alınan Ş.Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Kırşehir’de hakkında 6 yıl kesinleşmiş cezası olan FETÖ firarisi yakalandı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Ş.Y. yakalandı.

Gözaltına alınan Ş.Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.



#Kırşehir
#FETÖ
#firari
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB 903 personel alımı sonuç sorgulama ekranı! MEB personel alımı sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?