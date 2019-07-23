Hayat 125 yıllık tarihi konak restorasyonla turizme kazandırılacak
KÜLTÜR SANAT

125 yıllık tarihi konak restorasyonla turizme kazandırılacak

Elazığ'ın Ağın ilçesinde Osmanlı döneminden kalan, yıkılmaya yüz tutan Ekrem İspir Konağı, Kaymakamlıkça başlatılan çalışma, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının finansman desteğiyle restore edilecek.

Haber Merkezi AA
Ekrem İspir Konağı
Ekrem İspir Konağı

Elazığ'ın Ağın ilçesinde 125 yıllık Ekrem İspir Konağı, Kaymakamlıkça başlatılan çalışma ile restore edilerek turizme kazandırılacak. Ağın'da Hacı Yusuf Mahallesi'nde bulunan, Osmanlı döneminden kalan, yıkılmaya yüz tutan tescilli tarihi konağın restorasyonu için Kaymakamlık tarafından proje hazırlandı.

Proje için Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından 1,3 milyon lira ödenek sağlandı. Yapılacak ihalenin ardından restorasyon çalışmalarına başlanacak.

Osmanlı kültürünü yansıtması bakımından önemli bir yapı

Kaymakam Fatih Cıdıroğlu yaptığı açıklamada, Osmanlı döneminden kalan konağın tarihi ve kültürel açıdan büyük öneme sahip olduğunu belirtti.

Bakımsızlıktan yıkılmaya yüz tutan konağın turizme kazandırılması için DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına proje sunduklarını ifade eden Cıdıroğlu, projenin onaylandığını söyledi.

"125 yıllık tarihi konak, Osmanlı kültürünü yansıtması bakımından önemli bir yapı. Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca da tescilli" diyen Cıdıroğlu, en kısa zamanda ihalesi yapılarak, restorasyona başlanacağını kaydetti.

Ekrem İspir Konağı

19. yüzyıl Osmanlı döneminde taş ve kerpiçten yapılan, tavan ve pencerelerinde ahşap malzeme kullanılan iki katlı konak dikdörtgen bir plana sahip. Konağın çift kanatlı ahşaptan giriş kapısı, tabanı özel taşlarla döşenmiş, içerisinde çeşmeler ve kuyular bulunan geniş bir avluya açılıyor. Tarihi konak, ilçenin Osmanlı dönemi kültürünü yansıtması bakımından geçmişe ışık tutuyor.

Gazoz kapakları ve taşlarda minyatür sanatı
HAYAT
Gazoz kapakları ve taşlarda minyatür sanatı

Ağaç yediuyurunun rahatsız olmaması için eve girmiyor
HAYAT
Ağaç yediuyurunun rahatsız olmaması için eve girmiyor
Listeye bir çizik daha

Listeye bir çizik daha

​Kandil'de etkisiz hale getirilen terörist bakın kim çıktı.
İngilterenin yeni başbakanı

İngiltere'nin yeni başbakanı

​May'in görevi bırakmasının ardından bayrağı devraldı.
Acele edin

Acele edin

Eskişehir'i seçen öğrencilere 'kiralık ev' uyarısı yapıldı.
Sevkiyatın ilk etabı tamamlanıyor

Sevkiyatın ilk etabı tamamlanıyor

​Rusya, S-400 sevkiyatlarının bitiş tarihini açıkladı.
Sır ölüm

Sır ölüm

Türk öğrenci, Almanya'da hayatını kaybetti.
9 gün tatile karşıyız

9 gün tatile karşıyız

​Bayram tatili tartışmasında dikkat çeken yorum.

'Motivasyon notu' jandarmaya takıldı

'Motivasyon notu' jandarmaya takıldı

Darbeci pilot yüzbaşı diğer sanıklara vermek isterken yakalandı.

24 ile uyarı

24 ile uyarı

​Meteoroloji hava durumu tahminlerini açıkladı.

Hamile kediyi<br>Pitbull'a parçalattı

Hamile kediyi
Pitbull'a parçalattı

Kediyi kuyruğundan tutarak Pitbull'un ağzına attılar.
Uzun kuyruklara son

Uzun kuyruklara son

Yeni sistem ile kayıt işlemleri artık daha hızlı olacak.
Konutta <br>faizleri düşürdü

Konutta
faizleri düşürdü

​5 ile 10 yıl vadede yüzde 1,49'a çektiğini açıkladı.
Yapay zeka<br>tespit edecek

Yapay zeka
tespit edecek

​Orman yangınları ile teknolojik mücadele.
Bir acı<br>haber daha

Bir acı
haber daha

​Selde ölü sayısı 5'e yükseldi, 2 kişi ise aranıyor.
900 baz<br>puan inebilir

900 baz
puan inebilir

​Denizbank Genel Müdürü, faiz tahminini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.