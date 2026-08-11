Arıburnu Zafer Anıtı ihya edildi: Gallipoli bilgisayar oyununun lansmanı yapıldı

Ecdadın büyük zaferlerle Türk milletine gelecek bahşettiği Gelibolu Yarımadası'nda, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı öncülüğünde iki önemli etkinlik gerçekleştirildi.

Arıburnu'nda Çanakkale Zaferi'nin ardından 1915 yılında Devlet-i Âliye tarafından dikilen Arıburnu Zafer Anıtı, işgal döneminde İtilaf Devletleri tarafından yıkılmıştı.

İşgal döneminde yıkılan tek anıt özelliğini taşıyan anıt, Başkanlığın girişimiyle yeniden ihya edilerek ziyarete açıldı.

Yaklaşık 3-4 metre yüksekliğinde olan anıt, Çanakkale Harbi'nde kullanılan top mermisi kalıntılarıyla inşa edildi.

10 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirilen açılış törenine Çanakkale Valisi Ömer Toraman, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ferat Vural, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Avustralya Büyükelçisi Sally Anne-Vincent, Yeni Zelanda Maslahatgüzarı Erin Morriss, Avustralya Savunma Ateşesi Albay Tim Hawley, Avustralya Çanakkale Konsolosu Paul Crawford ve Eceabat Kaymakamı Kerem Yenigün iştirak etti.

Anıt, Çanakkale İl Müftüsü Mevlüt Topçu'nun duası ile açıldı. Açılışın ardından Avustralyalı ve Yeni Zelandalı yetkililer anıta çiçek bırakarak saygı gösterdi. Anıtın etrafına anı ağaçları dikildi.

Aynı günün akşamında ise Hollanda merkezli BlackMill adlı oyun geliştirici şirkete ait WW1 Gallipoli - Ottoman Fronts adlı bilgisayar oyununun lansmanı gerçekleştirildi.

Seddülbahir Kalesi'nde düzenlenen etkinliğe yerli ve yabancı birçok yetkili, oyun yayıncısı ve basın mensubu katıldı.

Oyun, Gelibolu başta olmak üzere Cihan Harbi'nde Osmanlı Devleti'nin savaştığı cephelerde çift taraflı bir çatışma deneyimi sunuyor.

Oyuna sahip olan oyuncular, 25'e karşı 25 kişilik gruplarla o zamanki savaşın nostaljik etkilerini de yaşayarak hem eğlenme hem de tarih öğrenme fırsatı buluyor.

Ecdadın Seddülbahir Kalesi'ndeki topun üzerine yazdığı "Allah bizimledir" yazısı

Konuyla ilgili Yeni Şafak'a açıklamada bulunan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Çanakkale'den 10 tane Er Ryan'ı Kurtarmak filmi çıkar, o kadar kahramanlıkla dolu. Biz de yeni nesillerimize bu oyunla beraber Türk kahramanlarımızı öğretmeni amaçlıyoruz. Çağa ayak uydurarak hem gençlerimizin çok vakit geçirdiği bilgisayar oyunlarına giriş yapmış oluyoruz hem de onları eğlendirerek eğitmiş oluyoruz" açıklamasında bulundu.

Oyunun 20 Ağustos'ta Steam üzerinden satışa sunulması planlanıyor.