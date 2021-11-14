Atatürk’ün yadigarı gümüş tabakası müzayedede

R. RUVEYDA OKUMUŞ

Türkiye’nin önde gelen müzayede evlerinden Arthill Müzecilik bugün 21. Müzelik Eserler Müzayedesi’ni düzenliyor. 125 sanat eserinin yer aldığı müzayede bu akşam saat 21:01’de online olarak gerçekleştirilecek.

Sultan Mehmed Reşad’a ait murassa altın cep saati

Müzayedede Atatürk’ün Hüsrev Gerede’ye hediye ettiği sigara tabakası, Latife Hanım’ın işlediği kadife yastık yüzü, Osmanlı padişahları için özel olarak tasarlanmış, üzerlerinde tuğralarının yer aldığı saray işi eserler, yağlı boya tablolar, İznik çinileri ve çeşitli objeler koleksiyonerleri ve sanatseverleri bekliyor.

Latife Hanım’ın kadife kumaş üzerine işlediği yastık

Müzelik Eserler Müzayedesi’nde yer alan eserler arasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün silah arkadaşı, siyasetçi ve diplomat Hüsrev Gerede’ye (1884-1962) hediye ettiği Van işi gümüş sigara tabakası dikkat çekiyor. Gerede ailesinin satışa sunduğu, Atatürk için özel olarak tasarlanan tabakanın ön yüzünde Gazi’nin portresi arka yüzünde penç motifi bulunuyor. Sanatsal ve tarihi değeri fevkalade olan eser Ermeni Vahan Usta’nın imzasını taşıyor. Söz konusu eserin satışından elde edilecek gelirin bir kısmının TEV (Türk Eğitim Vakfı) burs fonuna aktarılacağı duyuruldu.

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Sultan Abdülmecid tuğralı Osmanlı arması formunda altın vermeyli bronz konsol saat

LATİFE HANIM’IN EL İŞİ YASTIĞI

Atatürk’ün eşi Latife Hanım’ın (1898-1975) kadife kumaş üzerine gümüş tel ile işlediği yastık yüzü de müzayedede satışa sunuldu. Latife Hanım’ın kız kardeşi Vecihe İlmen’e 1927’de hediye ettiği ve ailenin uzun yıllar sakladığı eser koleksiyonluk bir parça olmasıyla önem arzediyor.

Sultan II. Abdülhamid tuğralı murassa altın tabaka

Osmanlı sultanları için özel olarak tasarlanmış eserler de müzayedenin odağında elbette. Sultan II. Abdülhamid tuğralı murassa altın tabaka, kristal kadehler, sahlep takımı, gümüş kase, gümüş buhurdan ve gülabdan takımı, gümüş tepsi, tatlı takımı, hamam tasının yanı sıra II. Abdülhamid’in oğlu Mehmed Abidin Efendi’ye ait gümüş çift sunumluk ve kızı Naile Sultan’a ait çift bakır sunumluk müzayedede görülebilir.

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Abdülhak Hamit Tarhan’a ait Sultan II. Abdülhamid Han tuğralı gümüş yaka iğnesi ile kendi el yazısıyla yazıp imzaladığı “Makber” şiirinden bir dörtlük

Özellikle II. Abdülhamid için özel yapım tuğralı, murassa altın sigara tabakası orijinal mahfazasıyla koleksiyonluk bir eser olarak öne çıkıyor. Ayrıca Sultan Abdülmecid tuğralı ve Osmanlı armalı altın vermeyli bronz saat ile Sultan Mehmed Reşad’a ait üzerinde kufi hatla Sultan Mehmed Reşad yazılı mineli murassa altın cep saati müzayedenin saray işi müzelik eserleri arasında bulunuyor.

Atatürk’ün Hüsrev Gerede’ye hediye ettiği gümüş sigara tabakası

Sultan Mehmed Reşad tuğralı ve Namık Kemal’in Hürriyet Kasidesi yazılı Hüsameddin el Mevlevi ketebeli 1911 senesine ait kadife üzeri kat’ı levhanın ise Iyd-i Millî (10 Temmuz Meşrutiyet Bayramı) münasebetiyle hazırlandığı düşünülmektedir.

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Sultan II. Abdülhamid tuğralı murassa altın tabaka

MAKBER ŞİİRİNDEN YAKA İĞNESİ

Şair-i azam Abdülhak Hamid Tarhan’a (1852-1937) ait Sultan II. Abdülhamid tuğrası formunda gümüş yaka iğnesi orijinal kutusuyla yanında da şairin el yazısıyla yazıp imzaladığı Makber şiirinden bir bölümün yazılı olduğu evrak, müzayedenin edebiyat dünyasına hitap eden bir eseri olarak müşahede edilebilir.

Sultan II. Abdülhamid tuğralı saray işi gümüş sahlep takımı

ÜNLÜ İSİMLER ÜNLÜ TABLOLAR

Müzayedede Fausto Zonaro, Jean-Pierre Drouin, Amadeo Preziosi, Mıgırdaç Givanian Jules Goignet, Hüsnü Tengüz, Nazmi Ziya, Şevket Dağ, Diyarbakırlı Tahsin, İsmail Hakkı Altunbezer, Feyhaman Duran, İsmail Safi, Edip Hakkı Köseoğlu gibi yerli ve yabancı ressamların yağlı boya tabloları da satışta.

Fransız ressam Jean-Pierre Drouin fırçasından 1721’denOsmanlı elçisi Yirmisekiz Mehmet Çelebi ve maiyetinin Paris’e girişi

Fransız ressam Jean-Pierre Drouin’in Osmanlı elçisi Yirmisekiz Mehmet Çelebi ve maiyetinin Paris’e girişini resmettiği tablosu, Sultan II. Abdülhamid’in saray ressamı Fausto Zonaro’nun Yıldız’dan İstanbul manzarasını gösteren eseri, asker ressamlardan Diyarbakırlı Tahsin Siret’in deniz konulu iki peyzajı ile Feyhaman Duran’ın ve İsmail Hakkı Altunbezer’in portre çalışması müzayededeki tablolar arasında öne çıkıyor.

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