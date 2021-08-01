Devlet adamlarının eşyaları müzayedede

R. RUVEYDA OKUMUŞ

Arthill Müzecilik tarafından düzenlenen ve Atatürk’e ait minyatürlü baston başta olmak üzere birbirinden kıymetli eserlerin yer aldığı Müzelik Eserler Müzayedesi sanatseverleri ve koleksiyonerleri heyecanlandırıyor. 15 Ağustos saat 20:00’de online olarak gerçekleştirilecek olan müzayedede seksen seçkin eser yeni sahiplerini bulacak.

Müzayededeki eserler arasından Mustafa Kemal Atatürk’e İran Şahı Rıza Pehlevî tarafından Türkiye-İran arasında yoğun görüşmelerin yaşandığı (23 Ocak Türkiye-İran Sınır Anlaşması / 14 Mart Sınır Güvenliği / 5 Kasım Dostluk Tarafsızlık ve Ekonomik İşbirliği) 1932’de hediye edildiği düşünülen üzeri minyatürlü baston hemen dikkati çekiyor. Söz konusu bastonun üzerine ince bir işçilikle oyma ve kazıma tekniğiyle Atatürk’ün tasviri ve “Türkiye Cumhuriyeti Reisi Gazi Mustafa Kemal, 1931” ibaresi yer alıyor.

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Arthill Müzecilik19. yüzyıl Osmanlı armalı gümüş kubur divit

ATATÜRK TASVİRİ DİKKAT ÇEKİYOR

Atatürk’ün tasvirinin yanı sıra bastonda Pehlevi başta olmak üzere Cemşid, Genc-i Hüsrev, Keykavus, Behmen, Selem, Ferudun, Nur, Nevruz, Afrasiyab, Eski Rum, Behram-ı Rum, Darayı Simı, İskender-i Kebir, Darayı Rum, Terdad-ı ol, Ferhadi ol, Mihrdad-ı ol, Ferhad-ı ol, Mihrar -ı Rum, Firuz, Ağa Mehmet Han, Ağa, Mehmed Şah, Nasıreddin Şah, Ahmed şah, Muzaffereddin Şah, Ahmed Şah gibi İran tarihinin önde gelen isimlerinin tasvirleri de bulunuyor. Üst seviye sanatsal ve zanaatsal özelliklere sahip 92 cm boyundaki minyatürlü bastonun satışından elde edilecek gelirin bir kısmının TEV (Türk Eğitim Vakfı) burs fonuna aktarılacağı duyuruldu.

Kadife kumaş üzerine nakşedilen Kazasker Mustafa İzzet Efendi ait Kelime-i Tevhid işlemeli hat eseri

Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin eseri

Müzayedede Atatürk’e hediye edilen bastondan başka yağlı boya tablolar, mücevher, nişan, saat, silah, çeşitli objeler ve hat levhası gibi fevkalade kıymetli eserler de satışa sunuluyor. Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin Kelime-i Tevhid hattının siyah kadife kumaş üzerine işlenmiş ve altın varaklı çerçeve içinde görülen eser Türk hat ve tekstil sanatının birlikte harmanlandığı müstesna bir yapıt olarak göze çarpıyor. Osmanlı zevkini gözler önüne seren saray erkanı için yapılmış mürekkep hokkası, rıhdan ve kalemdandan oluşan kubur şeklinde gümüş divitin (yazı takımı) üzerinde Ayasofya, Kızkulesi, Galata Kulesi, Boğaziçi manzarası ve Osmanlı arması da görülüyor. Müzayedede satışa sunulan bir başka göz alıcı eser ise 18. yüzyıla ait zümrüt ve yakut gibi kıymetli taşlarla bezeli murassa gümüş sakal-ı şerif kutusu İslam sanatının nadide eserlerinden biri olarak öne çıkıyor.

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Saraydan çıkmış eserler

Müzayedede özellikle Sultan II. Abdülhamid devrine ait saray işi çeşitli eserler de koleksiyonerlerin ilgisine sunuluyor. Bunlar arasında II. Abdülhamid’e ait üzerine Eski Türkçe harfler ile oluşturulmuş “A.H” (Ayın-Ha) inisiyali yer aldığı Yıldız Çini Fabrika-i Hümayunu üretimi porselen tabak, kahve takımı, kristal takımı ve gümüş zarf takımı sayılabilir. Yine II. Abdülhamid tuğralı ve armalı gümüş fes kalıbı ile Meclis-i Mebusan azalarına mahsus hazırlanan Meclis-i Mebusan-ı Osmanî ibaresi bulunan nişan da II. Abdülhamid döneminden eserler de müzayedede yer alıyor.

Sultan II. Abdülhamid insiyalli Yıldız Çini Fabrika-i Hümayunu üretimi kahve takımı

Müzelik Eserler Müzayedesi’nde görücüye çıkan eserler arasında 19. yüzyıl Osmanlı sarayı için Joseph Raganti imzalı Fransız üretimi altın vermeyli bronz konsol saat üzerindeki Osmanlı Mızıka-i Hümayun arması formunda müzik aletleri ile Osmanlı sancaklarıyla silahları ve asalet armasından oluşan zengin süslemeleriyle göz dolduruyor. Yine 19. yüzyıl Osmanlı saray işi altın kakma savaklı gümüş sultani bitkisel motiflerle bezeli piştov tabanca ve harbisi de müzayedede yer alan ve Osmanlı zevkini yansıtan bir başka eser olarak görülebilir.

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19. yüzyıl saray işi Fransız Joseph Raganti imzalı altın vermeyli bronz konsol saat

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