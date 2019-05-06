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Hayat Avengers Endgameden yeni bir rekor daha
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Avengers: Endgame'den yeni bir rekor daha

Geçen hafta "Tüm zamanların gişede en iyi açılış yapan filmi" unvanını kazanan "Avengers: Endgame", ikinci haftasında "Tüm zamanların en hızlı şekilde 2 milyar dolar hasılatı aşan filmi" rekorunu kırdı.

Haber Merkezi AA
Avengers: Endgame
Avengers: Endgame

"Avengers: Infinity War" filminin devamı niteliğindeki Disney ve Marvel yapımı "Avengers: Endgame" filmi gişe rekoruna koşuyor.

ABD medyasında yer alan haberlerde, geçen hafta "Tüm zamanların gişede en iyi açılış yapan filmi" unvanını kazanan "Avengers: Endgame"in, gösterime girdiği ikinci haftasında dünya çapında hasılatının 2 milyar 189 milyon dolara ulaştığı belirtildi.

Tüm zamanların en hızlı şekilde 2 milyar dolar hasılatı aşan filmi

"Avengers: Endgame"in 11 gün gibi kısa bir sürede "Tüm zamanların en hızlı şekilde 2 milyar dolar hasılatı aşan filmi" unvanını kazandığı kaydedildi.

"Tüm zamanların en fazla hasılat yapan filmi" sıralamasında da "Avengers: Endgame", Titanic ve "Star Wars: The Force Awakens" filmlerini geride bırakarak, 2 Milyar 789 milyar ile bu alanda rekoru elinde tutan "Avatar"dan sonra şu an ikinci sırada bulunuyor.

2009 yapımı Avatar'ın 2 milyar dolar hasılata 47 günde ulaştığına dikkati çeken film eleştirmenleri, küresel gişelerde bu ivmenin sürmesi halinde "Avengers: Endgame"in, Avatar'ı geçebileceği tahmininde bulunuyor.

Engin Altan Düzyatan'dan Afrika'ya yardım: 15 bin kişiye temiz su kaynağı sağladı
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Rol aldığı 'Diriliş Ertuğrul' dizisiyle şöhretine şöhret katan Engin Altan Düzyatan, bir kez daha alkışları topladı.
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Stüdyoya çiçeklerle gelen Engin Altan Düzyatan’ı Hülya Koçyiğit “Biricik evladım hoş geldin” diyerek karşıladı. Yoğun set programı nedeniyle programlara çıkamadığını belirten Düzyatan, Koçyiğit’in çağrısını kıramadığını belirtirken, ikilinin sohbetine adeta zaman yetmedi.
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Hülya Koçyiğit'in programına konuk olan Düzyatan, şunları söyledi:
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Vahşi doğa fotoğrafı çekmekten zevk alıyorum. 'Sen de Tanık Ol' sergisiyle Afrika'da 15 bin kişiye sürdürülebilir temiz su kaynağı sağladık. Elimden geldiği kadar, karınca misali yardımcı olmaya çalışıyorum.
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Hülya Koçyiğit, TRT 2'deki Film Gibi Hayatlar programında damadı Düzyatan'ı ağırladı.
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Engin Altan Düzyatan'dan Afrika'ya yardım: 15 bin kişiye temiz su kaynağı sağladı
Engin Altan Düzyatan'ın yardım eli Afrika'ya kadar uzandı. Ünlü oyuncu, vahşi doğa fotoğraflarından oluşan sergisinin geliriyle 15 bin kişiye temiz su kaynağı sağladı.

Boynunu kütletince felç oldu
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ABD’nin Oklahoma eyaletinde yaşayan 28 yaşındaki Josh Hader, boynunu kütlettikten sonra felç geçirdi. Vertebral arter olarak adlandırılan damarlarında yırtılma meydana gelen talihsiz Josh Hader, görme yetisinde bozukluk var.
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Boynunu çıtlattıktan sonra vücudunun sol tarafının uyuşmaya başladığını ifade eden Hader, ayağa kalktığını ve buzdolabına yöneldiğini, bundan sonrasını ise hatırlamadığını belirtti. O esnada yanında bulunan Hader’ın kayınpederi, sağlık ekiplerine haber verdi.
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Hastaneye kaldırılan genç adamın, vertebral arter olarak adlandırılan ve beyin sapını besleyen damarlarını yırttığı belirlendi. Gerekli müdahaleleri yapan doktorlar, Hader’ın hayatını kurtardılar. Ancak boynunu çıtlattıktan sonra felç geçiren Hader’ın tam olarak iyileştiği söylenilemez.
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Washingtonpost’ta yer alan habere göre, boyunda gerçekleşen hasardan dolayı gözüne bağlı olan bir kası hasar gören Hader’ın görme yetisinde bozulmalar var. Hatta Hader, bu durum düzelene kadar göz bandı kullanmak zorunda. Bunun haricinde Hader, hala yürümekte zorlanıyor ve bu yüzden de yürüteç kullanıyor.
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Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hader’ın doktorları, bu hareketin çokça yapılan bir durum olduğunu ancak bunun çok tehlikeli olduğunu ifade etti.
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Doktorlar, bu tarz durumların ölümcül olabileceğini, insanların boyunlarını çıtlatmak için bükmemeleri gerektiğini, boynun her büküldüğünde kırılma ihtimalinin olduğunu ve bunun yerine sadece bir tarafa çevirebileceklerini açıkladı.
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Üstelik Hader’ın yaşadığı bu durumun ilk kez olmadığını daha önce 700 farklı daha vakada daha bu tarz boyun kırılmalarının ve omur arterlerinin hasar gördüğü duruma rast gelindiğini söyleyen doktorlar, bu noktada dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.
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Boynunu kütletince felç oldu
ABD'nin Oklahoma eyaletinde yaşayan 28 yaşındaki Josh Hader, boynunu kütlettikten sonra felç geçirdi. Vertebral arter olarak adlandırılan damarlarında yırtılma meydana gelen talihsiz Josh Hader, görme yetisinde bozukluk var. Boynunu çıtlattıktan sonra vücudunun sol tarafının uyuşmaya başladığını ifade eden Hader, ayağa kalktığını ve buzdolabına yöneldiğini, bundan sonrasını ise hatırlamadığını belirtti.


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