Bosnalı edebiyatçı Abdulah Sidran vefat etti

Bosnalı yazar, şair, senarist ve akademisyen Abdulah Sidran, 80 yaşında vefat etti. Çağdaş Bosna edebiyatının önemli isimlerinden Sidran, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. 1944 Saraybosna doğumlu yazar, Bosna Hersek’in bağımsızlık mücadelesine de önemli katkılarda bulundu. Kendisini “Saraybosna Şairi” olarak tanımlayan Abdulah Sidran, “Babam İş Gezisinde” filmiyle Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye ödülünü kazandı. Bosna’daki savaş sırasında yayımlanan “Saraybosna Tabutu” isimli şiir kitabı da Fransız Pen Merkezi’nden “Özgürlük Ödülü”nü aldı.