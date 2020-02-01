Hayat Çindeki Türkler Ankarada 14 günlük tıbbi gözetim süreci başladı
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Çin'deki Türkler Ankara'da: 14 günlük tıbbi gözetim süreci başladı

Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki, 32'si Türk 42 kişiyi taşıyan uçak, Ankara'ya geldi. Uçakta bulunanlar 14 günlük tıbbi gözetim sürecine tabi tutulacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yolcuların yolculuk esnasında hiçbir sağlık sıkıntı yaşamadığını açıkladı. Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini arayarak inen yolcuların sağlık durumu hakkında bilgi aldığını söyledi.

Haber Merkezi İHA
Çin'deki Türkiye'ye getirilen 42 hastahaneye sevk edildi.
Çin'deki Türkiye'ye getirilen 42 hastahaneye sevk edildi.

Sağlık Bakanlığınca planlanan tahliye operasyonu için ambulansa çevrilen Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400 M tipi askeri kargo uçağı, yaklaşık 32 saatlik tahliye operasyonunun ardından, alınan tedbirler çerçevesinde Etimesgut Askeri Havalimanında hangarların arkasındaki en uzak alana çekildi.

Uçaktaki yolcular ambülanslarla hastahaneye sevk edildi.

Hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmayız


  • Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Etimesgut Askeri Havalimanında bir açıklama yaptı. Bakan Koca'nın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:
  • Aileleriyle birlikte 32 Türk, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan, 1 Arnavutluk vatandaşı olmak üzere 42 kişi Türkiye'ye getirildi.
  • Yolcularımızın hiçbirisinde, yolda dahil olmak üzere, hastalık belirtisi, herhangi bir şüphe yok.
  • Devletimizin güçlü olduğunun, dünyanın neresinde olursa olsun hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmayacağımızın altını çizmek istiyorum.

Uçak arındırma işlemine tabi tutulacak


Uçaktaki 32 Türk, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan ve bir Arnavutluk vatandaşı olmak üzere 42 yolcu ile mürettebat, teknik ekip ve sağlık personelinden oluşan toplam 62 kişi, 17 ambulans ile Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne götürülecek.

Uçak ile içinde bulunan malzemeler de Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) uzmanlarınca arındırma işlemine tabi tutulacak. KBRN gaz maskesi ve KBRN kıyafeti giymiş personel tarafından özel kimyasallar ve teçhizat kullanılarak, uçağın iç ve dış arındırma işlemleri yapılacak. Sonrasında da meydana kurulan KBRN Dekontaminasyon Çadırı'nda her uçak personeli için tek tek arındırma işlemi gerçekleştirilecek.

14 günlük karantina

Uçakta bulunanlar, 14 gün boyunca tek kişilik odalarda gözlem altında tutulacak ve 3 günde bir her birinin tetkikleri yapılacak. Yemek dahil tüm hizmetler tek kullanımlık malzemelerle verilecek ve tüm atıkları tıbbi atık olarak değerlendirilip özel poşetlerle atılacak.

Sağlık Bakanlığınca planlanan büyük tahliye operasyonu kapsamında, 2 enfeksiyon uzmanı, 4 enfeksiyon kontrol hemşiresinin de yer aldığı Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400M tipi uçak dün saat 12.05'te Çin'in Vuhan kentine hareket etmişti. Uçakla, Çin'e tıbbi yardım malzemesi de taşınmıştı.

Ambulans uçağa çevrilen askeri kargo uçağı, gece saatlerinde Çin'in Vuhan kentine ulaşmıştı. Planlama kapsamında tahliye edilecek vatandaşlar, uzman ekiplerce sağlık kontrolünden geçirildikten sonra uçağa alınmış ve uçak, dönüş için sabah saatlerinde Çin'den Türkiye'ye hareket etmişti.

Tahliye operasyonu tamamlandı

Tahliye operasyonu tamamlandı

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