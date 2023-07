Çocuklara Kur’ân’ı sevdirerek öğretelim

Tatil ruhuna giren geçen çocukları yeniden bir şeyler öğrenmeye motive etmek zor olsa da, bu konuda uygulanabilecek bir sürü yöntem var. Çocuk her ne kadar kursa gitse de birazcık ders daha çok oyun anlayışıyla dolu oluyor. Bulduğu her fırsatta oynamak istiyor. Eğer hoca çocuğun bu ruh halini iyi okuyamazsa bir sürtüşme başlıyor ve bu durum maalesef bazen çocukta ileriye dönük tepkilere neden oluyor. Çocuğun bu ruh halini okuyamayan ailer de ya baskıcı davranabiliyor, ya da tamamen boş verip geçiştiriyor. Bu durumlarda çocuğun eğitimden tamamen kopmasına neden oluyor haliyle.

*Artık Kur’an okumayı öğrendikten sonra da her gün bir parça Kur’an-ı Kerim okumasına yardımcı olun. Az az da olsa her gün yapılan ve devamlı olan öğrenim, her zaman başarı vaat eder.