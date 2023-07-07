Çocuklara Kur’ân’ı sevdirerek öğretelim

Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte çocuklar kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’i öğrenmek için camilere ve kurslara akın etmeye başladı. Kur’an eğitimi sadece yaz aylarıyla sınırlandırılmaması gereken bir öncelik tabii ki. Ancak çocukların okul dersleriyle boğuşmadığı bu boş zaman dilimi bu eğitim için önemli dönemlerden biri.

Ebeveynlerin çocuklarına verebileceği en büyük hediye, onlar için hazırlayabilecekleri en güzel gelecek, onlara sağlam temel dini eğitim vermeleri olacaktır. Bu yüzden Kur’an-ı Kerim’i çocuklara öğretmek aileler için de önemli vazifelerin başında geliyor. Sevgili Peygamber Efendimiz (sav) de dünyadaki en hayırlı kimseyi tarif ederken şöyle buyuruyor: “Sizin en hayırlınız, Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir.”





TATİLDE OYNAMAK İSTEYEBİLİRLER

Tatil ruhuna giren geçen çocukları yeniden bir şeyler öğrenmeye motive etmek zor olsa da, bu konuda uygulanabilecek bir sürü yöntem var. Çocuk her ne kadar kursa gitse de birazcık ders daha çok oyun anlayışıyla dolu oluyor. Bulduğu her fırsatta oynamak istiyor. Eğer hoca çocuğun bu ruh halini iyi okuyamazsa bir sürtüşme başlıyor ve bu durum maalesef bazen çocukta ileriye dönük tepkilere neden oluyor. Çocuğun bu ruh halini okuyamayan ailer de ya baskıcı davranabiliyor, ya da tamamen boş verip geçiştiriyor. Bu durumlarda çocuğun eğitimden tamamen kopmasına neden oluyor haliyle.





NELERE DİKKAT EDİLMELİ

Peki çocuklarımızın dünya ve ahiret saadeti için onlara Kuran-ı Kerim’i öğretmeye nereden başlamalıyız? Nelere dikkat etmeliyiz?

*Öncelikle çocukların bebekliklerinden itibaren Kur’an’ı duymasını sağlayın, yanında elinizden geldiğince sesli olarak okuyun. Allah kelamını küçük yaştan itibaren sık sık dinleyen çocuk, ileride de Kur’an okumayı öğrenme konusunda daha istekli davranabilir.

*Kur’an-ı Kerim’in göz önünde bir yerde olmasına özen gösterin. Ona gösterdiğiniz hürmet, çocuğunuzun dikkatini çeker ve hatırasında önemli bir yer tutar.





ONA DA TEKRAR ETTİRİN

*Kur’an okurken yanınıza gelmesine izin verin. Sizin Kur’an okurken büründüğünüz huzurlu hal çocuğunuzun ilgisini çekecektir ve bu, onun ileride Kur’an okumaya ilgi duymasını sağlayacaktır.

*Kısa sureleri okurken ona tekrar ettirin. Eğer hoşuna giderse buna devam edin. Bu onun ileride ayetleri ezberlemesini de kolaylaştıracaktır.

*5-6 yaşlarına gelen çocuğunuz için artık eğitim dönemi başlayabilir. Bu dönemde Kur’an-ı Kerim okumayı öğrenmesini çok istediğinizi ona hissettirin. Bunun, en az okuma yazma öğrenmesi kadar gerekli olduğunu düşündüğünüzü ona gösterin.





ZAMAN VERİN, ACELE ETMEYİN

*Kur’an eğitimini kendiniz de verebilirsiniz, bir kurs veya hocadan destek alabilirsiniz. Burada önemli olan, bir program dahilinde ilerlemesini sağlamak ve bu süreçte sabırlı ve anlayışlı olmaktır.

*Kur’an öğrenmede önemli olan tekrar etmektir. Dersleri küçük parçalar halinde vermek, bir sonraki ders için arayı fazla uzatmamak, sık sık tekrar yapmak, bol bol örnek çözmek, hedefe ulaşmayı kolaylaştıracaktır.

*Çocuğunuz Kur’an okumayı öğrenmeye başladığında yeni bir alfabeyle de tanışmış oluyor. Bu yüzden ona zaman tanıyın. Sık sık tekrarlar yaparak iyice pekişmesini sağlayın.





YAZDIRARAK ÖĞRETEBİLİRSİNİZ

*Kur’an öğrenmeyi yazı ile desteklemek, hem derse değişik bir renk katar hem de öğrenmeyi kolaylaştırır. Küçük yaştaki çocuklar bu yöntemi eğlenceli bulacaktır. Harflerin üzerine ince bir kağıt koyarak kopyalayabilmesine de imkan tanıyın.

*Dersler ilerledikçe ve Kur’an’a geçmesi yaklaştıkça onunla beraber heyecanlanın. Sona doğru yaklaştığınız zaman bir tane Kur’an’a geçiş tarihi belirleyin. Bu coşku onları motive edecektir.

*Evladınız Kur’an okumaya geçtiğinde, gayretinden dolayı onu ödüllendirin. Maddi veya manevi bir ödülle, ona içinizde duyduğunuz sevinci gösterin.





ÖNÜNE BİR HEDEF KOYUN

*Artık Kur’an okumayı öğrendikten sonra da her gün bir parça Kur’an-ı Kerim okumasına yardımcı olun. Az az da olsa her gün yapılan ve devamlı olan öğrenim, her zaman başarı vaat eder.

*Bir hatim programı düzenleyin. Uzun bir süreyi kaplasa da, kısa hedeflerle motive etmeye devam edin. Hatim yapmak için önünde bir iki sene olması, onun gözünü korkutuyor ve onu yıldırıyor olabilir. Mesela ilk etapta Bakara suresini bitirmesini hedefleyin. Bu hedefe ulaştığında önüne yeni bir hedef koyun.

*Ayrıca Kur’an’ın hayat rehberi olarak ne kadar önemli bir kitap olduğunu sürekli hatırlatmayı unutmayın. Kur’an okumanın ibadet olmasından söz edin. Kur’an-ı Kerim okumak, namaz kılmak veya oruç tutmak gibi bir ibadettir. Anlamını bilmek ve bunu hayatımıza tatbik etmek de çok büyük bir öneme sahiptir. Fakat bununla birlikte, sadece Kur’an okumak da ibadet niteliğindedir. Çünkü Kur’an Allah Teâlâ’nın kelamıdır.



