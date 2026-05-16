Hacı adayları için süreç başlıyor: Diyanet duyurdu, 2027 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme tarihi belli oldu

00:0116/05/2026, Cumartesi
G: 15/05/2026, Cuma
2027 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 18 Mayıs'ta başlayacak.
Milyonlarca hacı adayının merakla beklediği duyuru Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan geldi! 2027 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin başlayacağı tarih resmen açıklandı.

Kutsal topraklara giderek hac vazifesini yerine getirmek isteyen vatandaşlar için süreç başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2027 yılı hac organizasyonu kapsamında hem ilk defa kayıt yaptıracak olan adaylar hem de geçmiş yıllardan kaydı bulunup bunu güncelleyecek olanlar için başvuru takvimini ilan etti.

2027 HAC ÖN KAYIT VE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, hacı adayları ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 18 Mayıs-19 Haziran tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.

027 HAC BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, NEREDEN BAŞVURULUR?

Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarının işlemlerini kolaylaştırmak adına bu yıl da başvuruları dijital ortama taşıdı. İlk defa ön kayıt yaptıracaklar ile mevcut kayıtlarını yenileyecek olan vatandaşlar, 18 Mayıs - 19 Haziran tarihleri arasında işlemlerini e-Devlet kapısı üzerinden hızlıca gerçekleştirebilecek.

Süreç başladığında e-Devlet platformundaki "Hac İşlemleri" dijital ekranı aktif hale gelecek.


