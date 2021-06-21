Diyarbakır iki figürle daha gündemde: Şehir merkezinde kocaman bir karpuz görüntülendi Diyarbakır'da geçen ay gündeme gelen karpuz ile kadayıf tepsisi taşıyan adam heykelleri ve benzer figürlere iki yeni figür daha eklendi. Kent merkezinde bir TIR'a yüklü görülen dev karpuz ve surları temsil eden maket, sosyal medya tartışmalara neden oldu.

Haber Merkezi 21 Haziran 2021, 17:40 Son Güncelleme: 21 Haziran 2021, 17:43 DHA