Hayat Diyarbakır iki figürle daha gündemde Şehir merkezinde kocaman bir karpuz görüntülendi
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Diyarbakır iki figürle daha gündemde: Şehir merkezinde kocaman bir karpuz görüntülendi

Diyarbakır'da geçen ay gündeme gelen karpuz ile kadayıf tepsisi taşıyan adam heykelleri ve benzer figürlere iki yeni figür daha eklendi. Kent merkezinde bir TIR'a yüklü görülen dev karpuz ve surları temsil eden maket, sosyal medya tartışmalara neden oldu.

Haber Merkezi DHA
Diyarbakır iki figürle daha gündemde: Şehir merkezinde kocaman bir karpuz görüntülendi
Trafikte görülen bir tırın üstündeki dev karpuz

Diyarbakır'da geçen ay çevre düzenlemesi kapsamında havalimanı kavşağına yerleştirilen karpuz içindeki çocuk ve kadayıf tepsisi taşıyan adam heykelleri, sosyal medyada konuşulmuştu. Söz konusu figürlerin gerçeğiyle alakasız olduğu yönünde gelen tepkiler üzerine, figürler bir süre sonra kaldırılmış, üretici firmanın da eleştirileri dikkate alacak şekilde, maketleri yenileyeceği belirtilmişti.
Diyarbakır'da bir TIR'a yüklenmiş dev karpuz ve sur figürünün sosyal medya platformlarında paylaşması ile kentte yine maketlere konuşulmaya başlandı. Görüntülenen karpuz ve sur maketlerinin içine Kayapınar ilçesindeki Mastfroş Caddesi'ndeki kavşakta kurulacak olan baz istasyonlarının koyulacağı öğrenildi.

Diyarbakır'da surları temsil eden maket.
Diyarbakır'da surları temsil eden maket.

Diyarbakır’da eleştirilere neden olan heykeller kaldırıldı
GÜNDEM
Diyarbakır’da eleştirilere neden olan heykeller kaldırıldı

Diyarbakır'da ele geçirildi: Paha biçilmez değere sahip...
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Diyarbakır'da ele geçirildi: Paha biçilmez değere sahip...
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