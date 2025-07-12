Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Emine Erdoğan'dan AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin paylaşım: Yürüyüşünü istişareyle şekillendiren bir dava şuuru taşımaktadır

Emine Erdoğan'dan AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin paylaşım: Yürüyüşünü istişareyle şekillendiren bir dava şuuru taşımaktadır

16:1112/07/2025, Saturday
AA
Sonraki haber
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Milletin sinesinden doğmuş bir hareket olarak AK Parti, kararlarını ortak akılla, yürüyüşünü istişareyle şekillendiren bir dava şuuru taşımaktadır" ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın, aziz milletimizin istikbali adına hayırlara vesile olmasını diliyorum. Milletin sinesinden doğmuş bir hareket olarak AK Parti, kararlarını ortak akılla, yürüyüşünü istişareyle şekillendiren bir dava şuuru taşımaktadır. Bu kutlu yürüyüş, annelerin yüreğini dağlayan acıların dindiği, evlatların umutla büyüdüğü, terörün karanlığına bir daha dönmemek üzere son verildiği bir Türkiye içindir. Birlik, dirlik ve kardeşlik içinde nice güçlü yarınlara ulaşmak dileğiyle."



#AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı
#Emine Erdoğan
#Ankara
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Torba Yasa maddeleri sıralandı! Taşerona kadro ne zaman onaylanacak?