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ENKA’nın yaz programı Mor ve Ötesi’yle başlayacak

ENKA’nın yaz programı Mor ve Ötesi’yle başlayacak

04:0024/06/2026, Çarşamba
G: 24/06/2026, Çarşamba
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Mor ve Ötesi.
Mor ve Ötesi.

ENKA Açıkhava Tiyatrosu yaz programı Türk rock müziğinin öncü gruplarından Mor ve Ötesi’nin gerçekleştireceği özel bir akustik performansla başlıyor. Grubun 30 yıla yayılan müzikal yolculuğunun farklı dönemlerinden sevilen şarkıları, bu kez daha yalın ve etkileyici bir yorumla 03 Temmuz Cuma akşamı dinleyiciyle buluşacak. Unplugged konseptiyle hazırlanan bu özel konser, grubun kapsamlı Avrupa turnesinin ardından, ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nun büyüleyici atmosferinde müzikseverlere unutulmaz bir yaz akşamı sunacak. Konserin biletleri Biletix ve ENKA Sanat Gişesi’nden temin edilebilir.



#Mor Ve Ötesi
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