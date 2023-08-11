Eren Bülbül şehadetinin 6. yıl dönümünde anılıyor

Şehit olmadan önce sosyal medyada “Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın” paylaşımıyla Türkiye'yi hüzne boğan Eren'in şehadetinin üzerinden 6 yıl geçti. Şehit Eren'in annesi Ayşe Bülbül, evladının mezarı başında açıklamalarda bulundu. Gözyaşları içinde Eren'in acısını unutamadığını anlatan Bülbül, “Sizlere 6 yıl, bana 6 bin yıl oldu. O kadar büyük özlem. Ben ilk etapta 'Zaman geçtikçe acı biraz solar' dedim. Hayır, zaman uzadıkça acı daha çok büyüyor” dedi.