'Erik dalı' diplomasisi: Ankara havası oynadığı görüntüler viral olunca eğlenceli davet geldi, Fransa ve Belçika büyükelçileri oynayacak

23:4115/05/2026, Cuma
Fransa'nın Ankara Büyükelçiliğinden, Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Van de Velde'ye "Erik Dalı" daveti geldi.
Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği, Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde'nin "Ankara havası" oynadığı görüntüleri paylaşarak, Van de Velde'yi Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont ile karşılıklı "Erik Dalı" oynamaya davet etti.

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği, sosyal medya platformundan Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde'nin "Ankara havası" oynadığı haber görüntülerini alıntılayarak paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "
Haberde Belçika'dan Fransa'ya rakip çıktığı ifade ediliyor. O halde önümüzdeki 14 Temmuz Milli bayramımızda Büyükelçi Hendrik Van de Velde'yi, Büyükelçimiz Isabelle Dumont ile karşılıklı Erik Dalı oynamaya davet ediyoruz."
ifadeleri kullanıldı.

Belçika'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından 13 Mayıs'ta düzenlenen "Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Üst Düzey Etkileşim Etkinliği"nde Büyükelçi Van de Velde'nin "Ankara havası" oynadığı görüntüler paylaşılmıştı.

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği, Temmuz 2025'te düzenlenen Milli Gün resepsiyonunda "Erik Dalı" şarkısını çalmıştı.





