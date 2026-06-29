Erkekler oyuna kadınlar sanata

Türkiye'de, vatandaşların geçen yıl sosyal yaşam, oyun ve hobilere ayırdığı zamanlar incelendiğinde, erkeklerin oyunlara, kadınların ise sanat ve hobiye daha fazla zaman ayırdığı görüldü.

9 SAAT UYKUDA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) "Zaman Kullanım Araştırması" verilerine göre, fertler gün içinde zamanlarının yaklaşık 9 saatini uykuda geçirdi. Uyku ile birlikte yemek ve kişisel bakım 3 saat 15 dakika, istihdam ise 2 saat 25 dakika ile 24 saatlik günün büyük bölümünü doldurdu.

BOŞ ZAMANA 4 SAAT AYIRDIK

Fertlerin boş zaman olarak da tanımlanan ve "sosyal yaşam, eğlence, spor, hobi, oyun ve kitle iletişim araçları" başlığı altında derlenen faaliyetlere ayırdığı zaman ise 4 saat 34 dakika olarak hesaplandı. Söz konusu faaliyetin alt kategorileri incelendiğinde, bu zamanın yüzde 39,5'inin "televizyon, video ve DVD", yüzde 29'unun "sosyal yaşam" ve yüzde 15,6'sının "dinlenme" için ayrıldığı kayıtlara geçti.

KADINLAR SANATLA DAHA İLGİLİ

Veriler cinsiyet bazlı incelendiğinde ise sanat ve hobiler için kadınların daha çok zaman ayırdığı dikkat çekti. Buna göre, sanat ve hobilere erkeklerin zaman ayırma oranı yüzde 0,5 iken kadınlarda bu oran 5 katına çıkarak yüzde 2,5 oldu. Erkeklerin boş zaman aktivitesinde oyun konsolu, bilgisayar ve masa oyunları gibi faaliyetleri içeren "oyunlar" kategorisi öne çıktı. Bu doğrultuda, oyunlar kategorisi erkeklerde oranı yüzde 8 seviyelerinde iken kadınlarda bu oran yüzde 2,3'te kaldı.











