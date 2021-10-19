FOX TV muhabirinden İBB'ye tepki: İlk kez böyle bir şeyle karşılaştık

FOX TV muhabiri Beril Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda CHP yönetimindeki İBB'ye tepki gösterdi.

Çekim için Kadıköy'de bulunan Fikirtepe pazarına gittiklerini belirten Özcan, İBB ekiplerinin 'izinsiz olduğu gerekçesiyle' çekimlerine izin vermediğini öne sürdü.

Özcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Şu an Kadıköy Fikirtepe pazarında çekimimiz İstanbul Büyükşehir Belediye tarafından engellendi ve pazarda haber yapmak için izin almak zorunda olduğumuzu söylediler. Aynı şeyi aradığım İBB yetkilileri söyledi mail attık 10 dakikadır ortada bekliyoruz" dedi.

"PAZARCILAR BİLE ŞAŞIRDI"

Yıllardır kamusal alan olan pazarlarda ilk kez böyle bir şeyle karşılaştığını ifade eden Özcan, "Pazarcılar bile şaşırdı" ifadesini kullandı.

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