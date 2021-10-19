Hayat FOX TV muhabirinden İBBye tepki İlk kez böyle bir şeyle karşılaştık
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FOX TV muhabirinden İBB'ye tepki: İlk kez böyle bir şeyle karşılaştık

CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), FOX TV'nin Kadıköy'deki bir pazarda çekim yapmasına izin vermedi. Yıllardır kamusal alanda böyle bir durumla karşılaşmadığını ifade eden FOX TV muhabiri Beril Özcan, duruma tepkisini sosyal medya hesabından dile getirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
FOX TV muhabiri Beril Özcandan İBBye tepki: İlk kez böyle bir şeyle karşılaştık
(Arşiv)

FOX TV muhabiri Beril Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda CHP yönetimindeki İBB'ye tepki gösterdi.

Çekim için Kadıköy'de bulunan Fikirtepe pazarına gittiklerini belirten Özcan, İBB ekiplerinin 'izinsiz olduğu gerekçesiyle' çekimlerine izin vermediğini öne sürdü.

Özcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Şu an Kadıköy Fikirtepe pazarında çekimimiz İstanbul Büyükşehir Belediye tarafından engellendi ve pazarda haber yapmak için izin almak zorunda olduğumuzu söylediler. Aynı şeyi aradığım İBB yetkilileri söyledi mail attık 10 dakikadır ortada bekliyoruz" dedi.

"PAZARCILAR BİLE ŞAŞIRDI"

Yıllardır kamusal alan olan pazarlarda ilk kez böyle bir şeyle karşılaştığını ifade eden Özcan, "Pazarcılar bile şaşırdı" ifadesini kullandı.

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