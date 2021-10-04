Fox TV'nin eski ve yeni çalışanları birbirine girdi: Ekmek yediğin yere laf edemezsin

Fulya Öztürk’ün sunduğu ‘Fulya ile Umudun Olsun’ programında canlı yayında eşinin müstehcen videosunu izletmişti. Olaya çok sayıda sosyal medya kullanıcısından ve eskiden Fox TV'de çalışan Fatih Portakal'dan tepki gelmişti.

Konuyla ilgili programın sunucusu Fulya Öztürk’ten açıklama geldi.

“Rahatsızlık verdiysek ben ve ekibim adına özür diliyorum” diyen Öztürk, olayın çarpıtıldığını söyledi. Öztürk, yayında söz konusu videonun ekrana yansımadığını, programdaki görevlilerin işlerini yapabilmesi için izlemek zorunda olduklarını ve kendisinin de izlemediğini belirtti.

'Ekmek yediğiniz yere laf edemezsiniz'

Öztürk, isim vermeden eski FOX TV haber sunucusu Fatih Portakal’a sert tepki gösterdi ve şöyle dedi:

“Ekmek yediğiniz yere laf edemezsiniz. Benim çok sevdiğim, saydığım insanlar ne oldu? Başkaları ensest ilişki işlerken, 15 gün o konuyu sündüre sündüre masaya yatırırken, niye hiçbiriniz bir yorum yapmadı? Niye, niye ekmek yediğiniz yere laf ediyorsunuz? Bak ben CNN Türk’ten geldim. 15 yılımı verdim. Şanla şerefle sevgi dolu şekilde ayrıldım ben. Eğer ben bir gün CNN Türk’le ilgili laf edersem benden kork. Çünkü ben ekmek yediğim yere laf ediyorsam yarın öbür gün buraya da laf ederim. Bu bir duruştur, karakterdir.”

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Portakal ne demişti?

Portakal sosyal medya hesabından “Bu ve benzerlerine program denmemeli. Sadece reyting amaçlı saçma sapan, iğrenç içerikler. Böyle içeriklere izin verenlerde kabahat. ‘Halk bunu izliyor, istiyor’ demekse ilkesizlik” diye yazmıştı.