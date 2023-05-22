|
Hayat

Guatemala'da 3 bin yıllık keşif: Orman arazisinde bulundu

Guatemala’da araştırma yapmakta olan ABD-Guatemala ortak arkeolojik araştırmasından bilim insanları yoğun bir ormanlık arazide, geçmişi M.Ö. 1000 yıllarına kadar ulaşan 417 adet Antik Maya şehri keşfinde bulunulduğunu duyurdu.

09:31 . 22/05/2023 Pazartesi
Diğer
Mısır piramitleri kadar etkili bir tarihi keşif haline gelebileceği söylendi.

Mısır piramitleri kadar etkili bir tarihi keşif haline gelebileceği söylendi.

ABD-Guatemala ortak arkeolojik araştırmasından araştırmacılar, Washington Post'a verdiği bir röportajda, 177 kilometrelik "otoyollar" ile birbirine bağlanan, yaklaşık 3 bin yıl öncesine dayanan 417 şehir keşfettiklerini açıkladı.


Bu keşif, tarihçileri antik Maya uygarlığı hakkında bildiklerini yeniden düşünmeye zorluyor. Bir yol ve şehir ağı, hidrolik sistemler ve tarımsal altyapı keşfi, Orta Amerika'da yaşayan toplulukların artık düşünülenden daha gelişmiş olduğunu gösteriyor.


Mısır piramitleri kadar etkili bir tarihi keşif olabilir


Yoğun bir orman örtüsü altında binlerce yıldır gizlenen yapıların gelişmiş bir radar teknolojisiyle ortaya çıkarılıp haritalandırıldığı belirtilirken ortaya çıkarılan bulguların, Amerika kıtasının tarihi hakkındaki bilinenleri değiştirebilecek nitelikte olduğu ifade edildi.


Belgeye göre bu bulgular “sosyo-ekonomik örgütlenme ve siyasi gücü” yansıtıyor. Ekip, ABD ve Guatemala'dan bilim insanlarıyla birlikte 2015'ten beri Orta Amerika'daki bölgenin haritasını çıkarıyor ve antik bitki örtüsü gibi en küçük ayrıntıları ortaya çıkarmak için arkeolojik lazer haritalamada önemli bir teknik olan lidar teknolojisini kullanıyor.


Araştırmaya göre bu teknoloji, bilim insanlarının eski barajları, rezervuarları, piramitleri, platformları, yol ağlarını ve hatta top kortlarını görmelerini sağladı.


Guatemala Şehri'ndeki San Carlos Üniversitesi'nde arkeolog ve makalenin ortak yazarı olan Enrique Hernandez, Post'a proje üzerinde daha fazla çalışma yapıldığında Mısır piramitleri kadar etkili bir tarihi keşif haline gelebileceğini söyledi.



#Guatemala
#keşif
#Maya
#kalıntı
38 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kurban bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek?