Hem sağlıklı kal hem de serinle

Son zamanlarda mutfağımıza katılan ayran, meyve suyu ve maden suyu karışımı içecekler de ihtiyacımızı karşılamada oldukça iyi seçenekler olabilir. Çocuklar için de geçmiş yıllarda yazdığımız meyve buzları hazırlamak, fronzen gibi meyveli soğuk içecekler de vitamin alarak serinlemelerini kolaylaştırabilir. Bugün hem serin, hem de sağlıklı başka bir şeyden bahsedeceğim. Yaz aylarının lezzetli bitkisi semizotu, içerdiği omega-3 sayesinde beyin ve kalp sağlığı için oldukça faydalı bir yiyecektir. İçerisine keten tohumu, ceviz gibi diğer omega-3 kaynaklarını da ilave ettiğimizde tam bir beyin güçlendirici diyebileceğimiz salatalar yapabiliriz. Semizotu sadece omega-3 açısından değil, kalsiyum ve magnezyum açısından da zengin olduğundan, sıcak havalarda terleyerek kaybettiğimiz mineralleri kazanmamızda da yardımcı olacaktır. Taze tüketildiğinde içerisinde C vitamini de varlığını koruyacak, terleyip soğuma nedeniyle oluşabilecek grip gibi hastalıklardan da korunmamıza yardımcı olacaktır. Elbette her yemek tarifi, aynı zamanda bir şifa veya dert reçetesi de olabiliyor. Semiz otu, ceviz, keten tohumu, yoğurt ile yapacağımız bir salata bize şifa olabileceği gibi, doğal olmayan katkılı ürünler de sağlığımızı bozuyor. Lütfen sağlıklı bir yaşam için doğal olanı tercih edelim. Bir başka omega-3, C vitamini ve mineral kaynağı da avokadodur. Avokadoyu krem kıvamına getirerek balla, cevizle karıştırabilir veya dilimleyerek salatalara ekleyebiliriz. Gelin bugün bol omega-3 lü yaz salatalarına bir bakalım. Sağlıklı, mutlu pazarlar dilerim.