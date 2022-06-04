Irkçılığı yıkan yumruk: Muhammed Ali

ABD’nin Kentucky eyaletinin Louisville kentinde 17 Ocak 1942’de doğan Muhammed Ali, 20’li yaşlardan itibaren adını duyurduğu spor dünyasında “tüm zamanların en büyüğü” olarak anılan bir boksör olmayı başardı. Müslüman olmadan önce Cassius Marcellus Clay Jr. adını taşıyan Ali, insanlar arasında dil ve ırk ayrımı gözetmeyen İslam dinine ilgi duymaya başladı ve profesyonel kariyerinin ilk yıllarında iken, İslam Milleti (Nation of Islam) hareketi ile tanıştı. Dünya genelinde çıktığı boks maçlarının tamamına yakınını kazanan siyahi boksörün düşüncelerinin ve hedeflerinin olgunlaşmasında, Amerikan siyahi liderliğinin en güçlü isimlerinden Malcolm X ile kurduğu dostluk etkili oldu. 1964’te henüz 22 yaşındayken, dünya birinciliğini elinde bulunduran Sonny Liston’u yenen boksör, şampiyon olmasının ardından İslamiyet’i seçti ve adını “Muhammed Ali” olarak değiştirdiğini canlı yayında tüm dünyaya duyurdu.

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Muhammed Ali’nin eğitim kampındaki duvarında, kendisinin meşhur bir sözü olan “Kelebek gibi uçar, arı gibi sokar. Gözlerin görmediğini eller vuramaz” ifadeleri yer alıyor.

Muhammed Ali’nin eğitim kampındaki ibadet köşesi.

İLKELERİ İLE MÜCADELE ETTİ

Muhammed Ali, bu tarihten sonra çıktığı her televizyon veya radyo programında kendini eski ismi ile çağıranlara adının Muhammed Ali olduğunu hatırlattı. Kariyerinin en doruk noktasında Muhammed Ali, 1966’da bir Amerikan askeri olarak Vietnam Savaşı’na katılmayı reddetti. Bu yüzden boks lisansı, pasaportu ve unvanları geri alınarak 5 yıl hapis ve para cezasına çarptırıldı. Boksta olduğu kadar sosyal hayatta ve fikri dünyasında da ilkeleri ile mücadelesinden ödün vermeyen Müslüman sporcu, 1971’de temyiz davasını kazanarak tekrar ringlere döndü. Kariyeri boyunca 3 defa dünya ağır sıklet boks şampiyonu olarak tarihe geçen Muhammed Ali, Parkinson hastalığına rağmen vefatına kadar üstlendiği sosyal sorumlulukları ve misyonundan vazgeçmedi. Sadece üyesi olduğu siyahi topluma değil, tüm Amerikan halkına ve otoritelere kendini sevdiren Ali, hem profesyonel spor becerisi hem de insan hakları için verdiği mücadeleyle tüm dünyada takdir gördü. Efsane boksör, solunum yollarındaki rahatsızlık nedeniyle 3 Haziran 2016’da 74 yaşında hayatını kaybetti.

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Mirası eğitim kampında yaşatılıyor

Muhammed Ali’nin 1972’de önemli maçlara hazırlık için aldığı antrenman kampı, Kovid-19 salgını sonrası ziyaretçilerini bekliyor. New York şehrine yaklaşık 2 saat uzaklıkta, Pennsylvania eyaleti kırsalı Deer Lake’de bulunan, Muhammed Ali’nin “Dövüşçünün Cenneti” adını verdiği kamp görüntülendi. Yaklaşık 6 dönümlük bir alanı kapsayan kampta küçük bir müzeye dönüştürülmüş ortasında Muhammed Ali’nin antrenman yaptığı boks ringi bulunan spor salonu, 18-20 kişilik oturma ve yemek yeme kapasitesine sahip bir mutfak, boksörün yatağının yer aldığı kulübesi, namaz kıldığı küçük bir cami ile ekibinin konakladığı diğer kulübeler bulunuyor. Kampın Genel Müdürü Mick Stefanek, Muhammed Ali’nin kampı 1981’e kadar aktif olarak kullandığını belirtti. Stefanek, boksörün güçlü rakipleri ile maça çıkmadan önce birkaç ay bu kampta ailesi ve ekibi ile maçlara hazırlandığını aktardı. Muhammed Ali’nin boksu bıraktıktan sonra kampı 1997’ye kadar, yılda 1 dolar ile kadınlara yardım eden bir sivil toplum kuruluşuna kiraladığını kaydeden Stefanek, kampın bir süre karate salonu i olarak kullanıldığı bilgisini paylaştı. Ali’nin vefatından sonra burası ünlü NFL koçu John Madden’in oğlu Mike Madden adlı efsane boksörün hayranı bir emlakçı tarafından kampın satın alınarak, ilk yıllardaki orijinal haline bağlı şekilde restore edildi.

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