Hayat Jabbar yazı Kaç Gündür ile selamladı
KÜLTÜR SANAT

Jabbar yazı Kaç Gündür ile selamladı

Birçok kişinin 2017 yılında Deeperise ile çıkardığı “Raf”la tanıdığı Jabbar, yeni bir şarkı yayınladı. Yeni çalışması “Kaç Gündür”de sakin tarzından ödün vermeyen Jabbar, klavye ve gitarı en sade haliyle dinleyiciye sunuyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Jabbar yazı Kaç Gündür ile selamladı
Jabbar

Birçok kişinin 2017 yılında Deeperise ile çıkardığı “Raf”la tanıdığı Jabbar, yeni bir şarkı yayınladı. Yeni çalışması “Kaç Gündür”de sakin tarzından ödün vermeyen Jabbar, klavye ve gitarı en sade haliyle dinleyiciye sunuyor. Geçmiş Değişmez, Cesaretsizce Olmuyor, Unuttum Derdimi ve Aldatıldık gibi eserleriyle adından söz ettiren şarkıcı, en son ocak ayında “Anka” isimli teklisine imza atmıştı. 8 Temmuz günü Universal Music etiketiyle çıkan “Kaç Gündür”ün söz ve müziği sanatçının kendisine ait. Eserde mix Mehmet Cem Ünal’a, mastering Çağlar Türkmen’e, synth ve klavye Jabbar’a, elektrik gitar-bas gitar ise Safa Hendem’e ait. Dans-pop türündeki şarkı dijital platformlardan dinlenebilir.

Türkiyede geliştirildi

Türkiye'de geliştirildi

​Denizaltıların gücüne güç katacak.
Ödemeler başladı

Ödemeler başladı

​Konutlar için 5 bin lira iş yerleri için 10 bin lira veriliyor.
İçişleri Bakanı Soyludan İstanbul metrosunda sözlü saldırıya uğrayan Senegalli aileye ziyaret: Onların öfkesi size değil bize

​Beton parçaları kafede oturanların üzerine düştü.

​Tatilciler akın etti, bayram trafiği yoğunluğu yaşanıyor.

​Bir ev tedbir amaçlı boşaltıldı.

​Kamyonlar ve iş makineleri suya gömüldü.

​Çamlıca Kulesine yıldırım düştüğü anlar kamerada.

Vali Yerlikaya'dan İstanbullulara sağanak uyarısı.

​Esenyurt'u sel vurdu: Bakan Soylu'dan nakdi yardım müjdesi.

Tek uçuşta 20 savaş uçağını göklerde tutabiliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.