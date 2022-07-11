Jabbar yazı Kaç Gündür ile selamladı

Birçok kişinin 2017 yılında Deeperise ile çıkardığı “Raf”la tanıdığı Jabbar, yeni bir şarkı yayınladı. Yeni çalışması “Kaç Gündür”de sakin tarzından ödün vermeyen Jabbar, klavye ve gitarı en sade haliyle dinleyiciye sunuyor. Geçmiş Değişmez, Cesaretsizce Olmuyor, Unuttum Derdimi ve Aldatıldık gibi eserleriyle adından söz ettiren şarkıcı, en son ocak ayında “Anka” isimli teklisine imza atmıştı. 8 Temmuz günü Universal Music etiketiyle çıkan “Kaç Gündür”ün söz ve müziği sanatçının kendisine ait. Eserde mix Mehmet Cem Ünal’a, mastering Çağlar Türkmen’e, synth ve klavye Jabbar’a, elektrik gitar-bas gitar ise Safa Hendem’e ait. Dans-pop türündeki şarkı dijital platformlardan dinlenebilir.