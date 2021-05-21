Hayat Kahramanmaraşta bir evden 7 kamyon çöp çıkarıldı Ekipler 3 gün boyunca uğraştı
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Kahramanmaraş'ta bir evden 7 kamyon çöp çıkarıldı: Ekipler 3 gün boyunca uğraştı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde atık biriktirilen evden 7 kamyon çöp çıkarıldı. Üç gün boyunca ev ve çevresinden tonlarca çöp çıkaran ekipler, daha sonra hastalıklara karşı ilaçlama ve dezenfeksiyon yaptı. Elbistan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Sami Doğan, "Bu olay geçen yıl da tekrar etmiş, önlem almaya çalışıyoruz. Evde aklımıza gelebilecek her türlü evsel atık var. 20 tona yakın malzeme çıkarıldığını düşünüyoruz." dedi.

Haber Merkezi AA
Kahramanmaraşta bir evden 7 kamyon çöp çıkarıldı: Ekipler 3 gün boyunca uğraştı
Çöp evden yaklaşık 20 ton atık çıkarıldı.

Kahramanmaraş Kızılcaoba Mahallesi Yüce Sokak sakinleri, Elbistan Belediyesine, "çöp ev" haline dönüşen müstakil bir yapıdan kötü kokuların geldiğini bildirdi.

Şikayet üzerine mahalleye giden Temizlik İşleri Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, halk sağlığını tehlikeye atan ve vatandaşlara rahatsızlık veren ev ile çevresinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Üç gün boyunca ev ve çevresinden tonlarca çöp çıkaran ekipler, daha sonra hastalıklara karşı ilaçlama ve dezenfeksiyon yaptı.

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Elbistan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Sami Doğan, evden 7 kamyon çöp çıkardıklarını belirterek, "Burada oturan şahsın Suriye uyruklu, 60 yaşlarında, yalnız yaşayan bir kadın olduğunu öğrendik. Bu olay geçen yıl da tekrar etmiş, önlem almaya çalışıyoruz. Evde aklımıza gelebilecek her türlü evsel atık var. 20 tona yakın malzeme çıkarıldığını düşünüyoruz." dedi.

Mahalle sakinlerinden Şeref Yardımcı da evin daha önce de 4 kez temizlendiğini ancak her yerin yine çöp dolduğunu ifade etti.

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'Çöp ev' temizlenince bambaşka bir yere büründü
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Osmangazi Mahallesi Sosyal Konutları'nda bulunan S.K'nin (54) komşuları, daireden gelen kötü kokular üzerine Bilecik Belediyesi'ne başvuruda bulundu.
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Belediye ekipleri, S.K.'nin evine gidince, çöplerle dolu olduğunu gördü.
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Bunun üzerine ekipler temizlik ve ilaçlama çalışması yaptı. Sosyal Destek Hizmetleri, Temizlik İşleri, Park Bahçeler Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu evden bir kamyon dolusu çöp çıkarıldı.
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Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, temizlenen daireyi yeni mobilyalarla donatarak S.K.'ye teslim etti. Belediyeden yapılan açıklamada, ''Söz konusu ev, ilgili birçok birimin çalışması sonucu temizlenerek, boyandı. İlimizdeki ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarının karşılandığı ve vatandaşlarımız arasında yardımlaşma ve paylaşma duygularının pekişmesine aracılık eden Güzel Market'teki mobilya, beyaz eşya, ev ürünleri ve diğer malzemelerle de yeniden donatıldı'' denildi.
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'Çöp ev' temizlenince bambaşka bir yere büründü
Bilecik'te, komşularının gelen kötü koku nedeniyle şikayet ettiği S.K.'nin (54) evinden, bir kamyon dolusu çöp çıkarıldı. Bilecik Belediyesi ekiplerince temizlenen ev, daha sonra yeni eşyalarla donatıldı.


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