Kızına destek için başladı derece yaptı

Ailesiyle Gazze’de yaşayan 48 yaşındaki Ebu Dakka, bazı özel şartlar nedeniyle ara verdiği okul sıralarına yaklaşık 30 yıl aradan sonra geri döndü.

Filistinli kadın, kızı Zuhur’un yanında olarak onu desteklemek için başladığı liseden kızından daha üstün dereceyle mezun oldu.

Ebu Dakka, zaman içinde çocukları büyüdüğü, artık kendi ihtiyaçlarını karşılayabildikleri için evdeki sorumluluğunun nispeten hafiflediğini ve bu durumun da böyle bir adımı atmak için kendisini cesaretlendiren faktörlerden biri olduğunu belirtti.

Filistinli kadın, çocuklarının eğitim sürecinde onlara destek olduğunu, böylece aradan geçen 30 yıl zarfında okul müfredatından çok uzak kalmadığını söyledi.